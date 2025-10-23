台積電沒獨吃！馬斯克親曝特斯拉AI5晶片仍有三星參與

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

電動車大廠特斯拉（Tesla）周三公布財報，執行長馬斯克在財報會議中被問到公司與三星達成為其內部生產未來幾代AI晶片協議的問題時澄清，三星和台積電都將參與特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI5」的設計。

根據彭博報導，先前的理解是，特斯拉先前的FSD晶片都由三星操刀，由三星生產「AI4」這一代晶片，最新剛完成設計的FSD晶片「AI5」首度轉至台積電（2330）生產，然後「AI6」又回到三星懷抱，由德州泰勒廠專責生產。

不過，根據馬斯克的最新說法，特斯拉在AI 5上仍然與三星合作，而不會完全依賴台積電。

此外，馬斯克也解釋特斯拉為何不光靠輝達（Nvidia）的晶片。

馬斯克說，特斯拉必須更專注於研發自己的晶片，而不是僅僅依靠輝達的繪圖處理器（GPU）或AI加速器，原因是黃仁勳的公司必須為更廣泛的客戶提供服務。

馬斯克的理由是，特斯拉能夠維持單純、使用專為所需任務而設計的晶片，用來訓練和運作支持基於視覺的自動駕駛模型等任務，會是更好的。

馬斯克 特斯拉 台積電 三星

