美股全面下跌 川普擬祭軟體出口管制報復大陸

美國股市周三全面下跌，投資人擔心貿易戰再度升溫。川普政府表示考慮對中國大陸含有或使用美國軟體的產品（包括醫療設備、噴射發動機和筆記型電腦）實施新的管制，以報復陸方最近對稀土出口的限制。

道瓊工業指數下跌334.33點，跌幅0.7%，報465,90.41點；標普500指數跌35.95點，跌幅0.5%，報6,699.40點；那斯達克綜合指數尾盤收復部分失地，但終場仍下跌213.27點，跌幅0.9%，報22,740.40點。

費城半導體指數大跌2.4%，盤中一度重挫4.3%。德州儀器大跌5.6%，因營收和獲利展望低於預期。超微（AMD）跌3.3%，台積電ADR跌 1.9%。

黃金期貨下跌1.1%，至每英兩4,044.40美元，延續了周二開始的賣壓。今年大幅上漲後，金價已從近日高點下跌約6.7%。

U.S. Bank Asset Management 策略總監霍沃思(Rob Haworth)說：「這可能只是一些獲利了結的開始。共同基金經理人往往會在一年中的最後一季開始將部分回報落袋為安。」

美中貿易爭端「"一直在持續，而且可能持續到川普和習近平可能進行的會面。」U.S. Bank Wealth Management策略師Tom Hainlin說，「除此之外，一些科技公司公布的財報也令人失望。」

特斯拉（Tesla）下跌0.8%，投資人為這家電動汽車製造商在收盤後公布財報可能引發的劇烈波動預做準備。選擇權市場已經預期特斯拉股價在財報公布後的交易日將出現約7%上下波動。特斯拉盤後公布第3季獲利未達華爾街預期。

Netflix在周二盤後發布了令人失望的財報後，股價暴跌10%。GE Vernova在公布業績後下跌1.6%，而Capital One上漲1.5%，Intuitive Surgical則大漲14%。

Fundstrat Global Advisors的Thomas Lee認為，Netflix和德州儀器等個股發布財報後的股價大跌「不會改變題材」。他列出了2025年最後10周表現強勁的主要原因：企業獲利穩健、Fed立場偏鴿派、人工智慧可見度依然強勁，以及第4季積極的季節性趨勢。

Intuitive Surgical 第3季獲利超預期，股價大漲 13.9%。

AT&T下跌 1.9%，儘管該公司第3季新增無線用戶超過預期。