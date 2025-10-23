美中貿易緊張升溫 美股收黑

快訊

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

川普政府據報導考慮對中國實施軟體相關出口管制，導致市場風險偏好降溫，加上多家美企財報憂喜參雜，包括Netflix令人失望的財報，美股主要指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌334.33點或0.71%，收報46590.41點。

標普500指數微幅下挫35.95點或0.53%，收在6699.40點。

那斯達克指數下挫213.27點或0.93%，收22740.40點。

費城半導體指數挫跌161.70點或2.36%，收6677.57點。

德儀財測失色 關稅拖後腿

全球最大類比晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）對本季的營收與獲利財測均低於市場預期，引發外界擔心由...

OpenAI 推瀏覽器 踢館 Chrome

人工智慧（AI）巨頭OpenAI 21日發表旗下首款AI驅動瀏覽器ChatGPT Atlas，直接挑戰Google瀏覽器...

日9月出口翻揚 終結連四降

財務省22日公布，日本9月整體出口成長4.2%，不如市場預期，但結束連續四個月下滑的頹勢，對亞洲尤其半導體外銷強勁成長，...

愛馬仕、愛迪達上季銷售亮眼

法國精品集團愛馬仕（Hermes）、德國運動服飾業者愛迪達（Adidas）和可口可樂公司等美國知名消費性企業上季表現亮眼...

Beyond Meat 躋身迷因股 股價三天漲六倍

又有新的迷因股誕生，這次是人造肉業者Beyond Meat，從上周五（17日）至本周二（21日）才三個交易日，股價已飆漲...

國際金價上沖下洗 打4,000美元保衛戰 投資人獲利了結、美元走強壓力湧現

國際黃金價格21日一度重挫逾6%，22日亞洲早盤仍未止血，甚至一度差不到5美元就要跌破4,000美元大關，之後止跌回穩，...

