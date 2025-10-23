美中貿易緊張升溫 美股收黑
川普政府據報導考慮對中國實施軟體相關出口管制，導致市場風險偏好降溫，加上多家美企財報憂喜參雜，包括Netflix令人失望的財報，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌334.33點或0.71%，收報46590.41點。
標普500指數微幅下挫35.95點或0.53%，收在6699.40點。
那斯達克指數下挫213.27點或0.93%，收22740.40點。
費城半導體指數挫跌161.70點或2.36%，收6677.57點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言