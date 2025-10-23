快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

OpenAI 推瀏覽器 踢館 Chrome

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳律安／綜合外電
OpenAI 21日發表旗下首款瀏覽器ChatGPT Atlas。 （路透）
OpenAI 21日發表旗下首款瀏覽器ChatGPT Atlas。 （路透）

人工智慧（AI）巨頭OpenAI 21日發表旗下首款AI驅動瀏覽器ChatGPT Atlas，直接挑戰Google瀏覽器Chrome的霸主地位。

消息傳出後，Google母公司Alphabet股價一度應聲大跌4.8%，收盤跌幅收斂至2.2%，22日早盤開高，反映出投資人懷疑Atlas能否成功搶走Chrome的市占。

當ChatGPT的用戶使用Atlas瀏覽器造訪網站時，會看到「Ask ChatGPT」（詢問 ChatGPT）按鈕，點擊後會開啟側邊對話欄，允許用戶與網頁內容互動。例如，用戶打開一篇影評網頁後，可以請ChatGPT摘要內容；或是找到食譜後，請ChatGPT幫忙線上訂購食材。

OpenAI執行長奧特曼在直播活動中表示，「這是一款圍繞ChatGPT打造的AI驅動網頁瀏覽器」，人工智慧是「十年一遇的罕見機會」，讓人們重新思考瀏覽器的本質。

Atlas將率先在macOS上開放全球用戶使用，並計劃「很快」擴展到iOS、Windows、與安卓（Android）系統。

OpenAI是眾多重新構思網頁瀏覽器的AI公司之一。近期，Perplexity推出了名為Comet的AI瀏覽器。Opera以及The Browser Company也正在將更多AI功能整合進自家瀏覽器。Google在9月已將Gemini AI模型整合進Chrome瀏覽器。

美銀分析師波斯特說，OpenAI開發的ChatGPT已累積龐大用戶基礎，新產品勢必加重Google等科技巨頭的競爭壓力。

彭博科技專欄作家大衛．李則表示，Google不必太過擔心搜尋引擎霸主的地位受動搖，原因是Atlas最重要的AI代理功能，需要付費用戶才能使用；此外，在Google瀏覽器也整合AI功能後，現行用戶的「跳槽」意願預料不會太高。

D.A. Davidson分析師盧利亞則指出，OpenAI將聊天機器人整合進瀏覽器，是為了銷售廣告鋪路，一旦該公司開始賣廣告，有可能從Google手中搶下大量廣告市占。

ChatGPT OpenAI 廣告

延伸閱讀

謝金河：鎂光燈只照在舞台正中央

OpenAI 大投資 訂五年計畫

OpenAI 找博通開發晶片

OpenAI暗示不會下單英特爾

相關新聞

德儀財測失色 關稅拖後腿

全球最大類比晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）對本季的營收與獲利財測均低於市場預期，引發外界擔心由...

OpenAI 推瀏覽器 踢館 Chrome

人工智慧（AI）巨頭OpenAI 21日發表旗下首款AI驅動瀏覽器ChatGPT Atlas，直接挑戰Google瀏覽器...

日9月出口翻揚 終結連四降

財務省22日公布，日本9月整體出口成長4.2%，不如市場預期，但結束連續四個月下滑的頹勢，對亞洲尤其半導體外銷強勁成長，...

愛馬仕、愛迪達上季銷售亮眼

法國精品集團愛馬仕（Hermes）、德國運動服飾業者愛迪達（Adidas）和可口可樂公司等美國知名消費性企業上季表現亮眼...

Beyond Meat 躋身迷因股 股價三天漲六倍

又有新的迷因股誕生，這次是人造肉業者Beyond Meat，從上周五（17日）至本周二（21日）才三個交易日，股價已飆漲...

國際金價上沖下洗 打4,000美元保衛戰 投資人獲利了結、美元走強壓力湧現

國際黃金價格21日一度重挫逾6%，22日亞洲早盤仍未止血，甚至一度差不到5美元就要跌破4,000美元大關，之後止跌回穩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。