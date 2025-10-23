OpenAI 推瀏覽器 踢館 Chrome

人工智慧（AI）巨頭OpenAI 21日發表旗下首款AI驅動瀏覽器ChatGPT Atlas，直接挑戰Google瀏覽器Chrome的霸主地位。

消息傳出後，Google母公司Alphabet股價一度應聲大跌4.8%，收盤跌幅收斂至2.2%，22日早盤開高，反映出投資人懷疑Atlas能否成功搶走Chrome的市占。

當ChatGPT的用戶使用Atlas瀏覽器造訪網站時，會看到「Ask ChatGPT」（詢問 ChatGPT）按鈕，點擊後會開啟側邊對話欄，允許用戶與網頁內容互動。例如，用戶打開一篇影評網頁後，可以請ChatGPT摘要內容；或是找到食譜後，請ChatGPT幫忙線上訂購食材。

OpenAI執行長奧特曼在直播活動中表示，「這是一款圍繞ChatGPT打造的AI驅動網頁瀏覽器」，人工智慧是「十年一遇的罕見機會」，讓人們重新思考瀏覽器的本質。

Atlas將率先在macOS上開放全球用戶使用，並計劃「很快」擴展到iOS、Windows、與安卓（Android）系統。

OpenAI是眾多重新構思網頁瀏覽器的AI公司之一。近期，Perplexity推出了名為Comet的AI瀏覽器。Opera以及The Browser Company也正在將更多AI功能整合進自家瀏覽器。Google在9月已將Gemini AI模型整合進Chrome瀏覽器。

美銀分析師波斯特說，OpenAI開發的ChatGPT已累積龐大用戶基礎，新產品勢必加重Google等科技巨頭的競爭壓力。

彭博科技專欄作家大衛．李則表示，Google不必太過擔心搜尋引擎霸主的地位受動搖，原因是Atlas最重要的AI代理功能，需要付費用戶才能使用；此外，在Google瀏覽器也整合AI功能後，現行用戶的「跳槽」意願預料不會太高。

D.A. Davidson分析師盧利亞則指出，OpenAI將聊天機器人整合進瀏覽器，是為了銷售廣告鋪路，一旦該公司開始賣廣告，有可能從Google手中搶下大量廣告市占。