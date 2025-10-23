日9月出口翻揚 終結連四降

財務省22日公布，日本9月整體出口成長4.2%，不如市場預期，但結束連續四個月下滑的頹勢，對亞洲尤其半導體外銷強勁成長，但對美出口則維持下滑之勢。

繼8月下降0.1%後，日本9月出口額比去年同期增加4.2%，不過增幅低於FactSet預測的5.7%。9月進口成長3.3%，優於市場原估的0.6%，未經調整的貿易逆差2,346億日圓（約15億美元），市場原先預期會有222億日圓順差。

就地區而言，日本9月對美出口減少13.3%，連續六個月下滑，但對美仍有5,233億日圓貿易順差，只是比去年9月銳減37.7%，且是連續第五個月減少；日本對歐盟和中國大陸出口分別增加5%和5.8%。

出口回升主要來自半導體及其他電子零組件的外銷，成長12.6%，反映亞洲需求強勁。相較之下，對美汽車和晶片外銷依然低迷，儘管美方9月中已將日本車關稅從27.5%調降至15%，仍未見明顯改善。川普政府目前對多項其他產品也設定相同稅率。

農林中金綜合研究所首席經濟研究員南武志說：「對美出口依然疲弱，主要是汽車受關稅影響。不過，受惠於歐元走強、日圓走弱，對歐出口金額持續成長。我認為，日本出口也受惠於中國大陸刺激內需的政策。」

他還預測，美國關稅的負面影響短期內仍會持續，不過衝擊力道不足以拖垮全球經濟，隨著影響逐漸消退，中長期來看出口可望改善。