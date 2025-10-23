快訊

國際金價上沖下洗 打4,000美元保衛戰 投資人獲利了結、美元走強壓力湧現

經濟日報／ 編譯葉亭均易起宇／綜合外電
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

國際黃金價格21日一度重挫逾6%，22日亞洲早盤仍未止血，甚至一度差不到5美元就要跌破4,000美元大關，之後止跌回穩，翻紅上漲將近1%，只不過好景不長，在紐約22日上午10時左右跌1.2%，報每英兩4,076.22美元。  

瑞士資源投資人斯塔勒表示：「黃金單日跌幅超過5%的情況非常罕見，理論上在數十萬個交易日中才會出現一次。」金價為何重挫？市場有諸多解讀。

首先，技術指標顯示先前漲勢可能過度，投資人擔心過熱。其次是漲多後獲利了結，自2023年以來的黃金漲勢吸引了大量一般投資人，但這些散戶通常對持倉不如專業投資人堅定，更傾向於在獲利後賣出。

第三，全球第二大黃金買家印度逢假期，使金市流動性驟減。

第四，美國政府關門，市場失去機構大戶的金銀持倉報告，即美國商品期貨交易委員會（CFTC）每周公布的黃金與白銀期貨持倉報告。少了這些數據，投機者更有可能以某種方式建立異常大的部位。最後，美元指數22日已連四漲，盤中更一度突破99點。美元走強通常不利黃金等大宗商品。

