花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

逢低買盤搶進 金價跳水 買氣暴增1.8倍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

國際金價創歷史新高後反轉大跳水，買氣卻意外井噴，不少投資人進場卡位。根據櫃買黃金現貨平台統計，昨（22）日成交金額飆升至1.36億元，較前一天4,766萬元暴增1.85倍。

多重因素疊加下，金價近來迭創新高，吸引不少投資人爭相搶進黃金存摺、基金、飾金等投資項目，櫃買黃金現貨平台交易人氣也扶搖直上。根據櫃買中心統計，截至21日，10月以來交易人次增加至5,412人，相較9月全月956人，增加4.6倍；以單月日均成交值來看，10月達7,391萬元，亦較9月的3,860萬元大增91.4%。10月以來若跟去年同期相比，交易人次大增14.3倍，單月日均成交值則是大增4.6倍。

其中，10月8日、14日、17日、20日、22日等五天，黃金現貨平台單日成交金額更均超過1億元。其中，22日逢國際金價拉回，投資人更是進場大搶1.36億元，可見不少人認為黃金價格未來還會漲，遇到價格回檔，便勇於進場建立部位。

除金價長期趨勢看俏的因素外，櫃買黃金現貨平台人氣急升，還因櫃買中心自10月1日將最小交易單位從原本的1台兩調降為1台錢，大大降低投資門檻。

投資專家分析，隨著國際政經局勢不確定性升高，包括美國降息，地緣政治緊張與貿易關稅等議題持續演變，推升市場對黃金的需求，黃金已成為資產配置中的重要一環。櫃買中心表示，投資人透過黃金現貨交易平台買賣黃金現貨，只需要透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶，並簽署風險預告書即可買賣。

櫃買中心

