Labubu過氣？轉售價4個月暴跌8成 專家：1缺陷成不了寶可夢第2

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Labubu玩偶轉賣價格近來持續下跌，顯示需求可能不斷降溫。歐新社
Labubu玩偶轉賣價格近來持續下跌，顯示需求可能不斷降溫。歐新社

中國大陸泡泡瑪特公司旗下玩偶Labubu轉賣價格近來持續下滑，短短四個月跌掉近80%，顯示需求可能不斷降溫。專家認為，泡泡瑪特逐漸作繭自縛，Labubu無法成為另一個樂高或精靈寶可夢

22歲的甲西迪（Kasidit Teerawiboosin）2024年初開始在泰國轉賣未開封泡泡瑪特玩具，他原本能靠轉賣Labubu輕鬆賺錢，但好日子如今已不復見。甲西迪說：「泰國轉賣市場價格跌得非常快。」

Labubu是泡泡瑪特「The Monsters」系列玩具之一，在南韓流行音樂團體Blackpink成員Lisa、歌手蕾哈娜（Rihanna）和前足球明星貝克漢等名人粉絲影響力加持下銷量激增，貢獻該公司今年上半年逾三分之一營收，轉賣市場蓬勃發展也對Labubu價格和泡泡瑪特股價形成支撐。不過，隨著全球轉賣價格夏季觸頂後持續下跌，外界已開始質疑Labubu這個泡泡瑪特金雞母需求能否維持不墜。

中國大陸藝術玩具轉賣平台千島數據顯示，泡泡瑪特4月推出的Labubu角色「幸運」6月二手價格達到人民幣500多元（70.2美元）的高點，但目前價格約人民幣108元。投資人快速把轉賣價格下跌歸咎於需求持續降溫，導致泡泡瑪特股價8月觸頂以來已跌約25%。

泡泡瑪特表示，轉賣價格下跌反映供給而非需求因素，Labubu等絨毛玩具今年供給已增加十倍，目前每月產量約3,000萬隻。摩根士丹利分析師9月也在客戶報告中指出，二手市場價格無法有效反映供需真實情況，尤其是在泡泡瑪特今年努力打擊黃牛的情況下，過度依賴這個指標可能得出錯誤結論。

彭博資訊專欄作家任淑莉指出，目前與泡泡瑪特有關的討論聚焦於兩個議題。第一，泡泡瑪特能否推出人氣媲美Labubu的產品？第二，如果Labubu是唯一能驅動成長的智慧財產權，Lababu是否具備持續贏得消費者芳心的魔力？

從目前情況來看，泡泡瑪特在這兩個方面都遭遇挫敗。任淑莉表示，泡泡瑪特已推出Skullpanda和Crybaby，但這兩個角色都未引發熱潮。另外，從Google搜尋熱度來看，消費者對Labubu的興趣7月初一度逼近樂高，但後來持續下滑。

任淑莉指出，泡泡瑪特持續忙於大量推出限量版以刺激消費者胃口，她和朋友都對此感到挫折，透露沒人想付「智商稅」，花大錢買粗製濫造的產品。相較之下，樂高至少重視標準版組合供給，星際大戰系列要價不菲，但如果想買並不難買。任淑莉認為，泡泡瑪特正逐漸成為自身成功的受害者。

