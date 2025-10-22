美股早盤／三大指數平盤震盪 台積ADR挫逾1%後迅速止跌回彈

美股22日早盤三大指數在平盤附近狹幅震盪。在強勁企業財報推動下，道瓊工業指數前市收盤創高，但22日早盤一度跌92點，或0.2%；標普500指數跌0.1%，那斯達克綜合指數也在平盤附近遊走。

費城半導體指數跌0.6%；台積電ADR一度挫跌1.2%，但隨後迅速拉回平盤附近，輝達也由黑翻紅漲0.7%。

個股方面，Beyond Meat前市股價在該公司與沃爾瑪（Walmart）簽約擴大銷售通路，飆漲逾140%至歷史新高，早盤延續其迷因股聲勢，再飆68%。Beyond Meat從上周五（17日）至本周二（21日）的三個交易日，股價翻漲六倍。

Netflix受到與巴西當局的稅務爭議拖累，第3季營業利益為不如預期，股價早盤重挫8%。

投資人寄望接即將登場的一連串企業財報，能成為美股續漲的新催化劑。特斯拉將於22日盤後公布財報，為市場高度關注的「科技七雄」財報季揭開序幕。

BNY Wealth投資策略與股市主管Alicia Levine表示：「最終，若企業獲利優於預期，而科技股又能證明AI交易依然穩固，市場將可在此基礎上更上層樓」，另外「標普必須突破6,800點關卡，才能確信美股仍有上行空間。從技術面來看是如此，但從基本面而言，我認為會達到」。