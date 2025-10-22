Meta重組AI業務裁撤600個職位 內部備忘錄揭這些部門受影響
根據Axios今天報導，Meta正在其超級智慧實驗室（SuperintelligenceLabs）人工智慧部門內的數千個職位中，裁撤約600個。
根據路透社，報導引述一份內部備忘錄指出，此次裁員將影響公司旗下的Facebook人工智慧研究（FAIR）部門、與產品有關的AI及AI基礎設施部門，但新成立的TBD Lab則不在此次裁員範圍內。
Meta並未立即回應路透的置評請求。路透也無法獨立證實這項報導。
Facebook及Instagram的母公司Meta在6月時，因為高層人事異動與其開源Llama 4模型反應不佳，將AI相關業務重組歸納至超級智慧實驗室。
執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）7月曾表示，Meta將斥資數千億美元，為超級智慧部門建置多座大型AI資料中心。
Meta自2013年投入AI領域，當時成立FAIR，並延攬首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）領軍，打造專注於深度學習的全球研究網絡。
