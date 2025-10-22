快訊

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

Meta重組AI業務裁撤600個職位 內部備忘錄揭這些部門受影響

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
根據Axios今天報導，Meta正在其超級智慧實驗室（SuperintelligenceLabs）人工智慧部門內的數千個職位中，裁撤約600個。 路透社
根據Axios今天報導，Meta正在其超級智慧實驗室（SuperintelligenceLabs）人工智慧部門內的數千個職位中，裁撤約600個。 路透社

根據Axios今天報導，Meta正在其超級智慧實驗室（SuperintelligenceLabs）人工智慧部門內的數千個職位中，裁撤約600個。

根據路透社，報導引述一份內部備忘錄指出，此次裁員將影響公司旗下的Facebook人工智慧研究（FAIR）部門、與產品有關的AI及AI基礎設施部門，但新成立的TBD Lab則不在此次裁員範圍內。

Meta並未立即回應路透的置評請求。路透也無法獨立證實這項報導。

Facebook及Instagram的母公司Meta在6月時，因為高層人事異動與其開源Llama 4模型反應不佳，將AI相關業務重組歸納至超級智慧實驗室。

執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）7月曾表示，Meta將斥資數千億美元，為超級智慧部門建置多座大型AI資料中心。

Meta自2013年投入AI領域，當時成立FAIR，並延攬首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）領軍，打造專注於深度學習的全球研究網絡。

路透 科學家 職位 AI

延伸閱讀

優化生產系統 養樂多將關閉大陸首家工廠

美國簽證費衝擊企業徵才 沃爾瑪暫停招聘需H-1B求職者

00989A今掛牌上市 成分股有台積電ADR、輝達等56檔

全民權證／緯穎 選逾四個月

相關新聞

Labubu過氣？轉售價4個月暴跌8成 專家：1缺陷成不了寶可夢第2

中國大陸泡泡瑪特公司旗下玩偶Labubu轉賣價格近來持續下滑，短短四個月跌掉近80%，顯示需求可能不斷降溫。專家認為，泡...

美股早盤／三大指數平盤震盪 台積ADR挫逾1%後迅速止跌回彈

美股22日早盤三大指數在平盤附近狹幅震盪。在強勁企業財報推動下，道瓊工業指數前市收盤創高，但22日早盤一度跌92點，或0...

iPhone新機買氣兩樣情 Air低迷到快停產…其他17系列卻狂賣要增產

日媒報導，蘋果公司正在大幅削減iPhone Air的製造訂單，並轉而增產其他iPhone 17系列機種。這反映出iPho...

Meta重組AI業務裁撤600個職位 內部備忘錄揭這些部門受影響

根據Axios今天報導，Meta正在其超級智慧實驗室（SuperintelligenceLabs）人工智慧部門內的數千個...

美貿易代表赴大馬會大陸官員 討論北京「極為激進」稀土問題

美國貿易代表葛里爾表示，他和財長貝森特將在22日前往馬來西亞，會晤中國大陸官員，討論北京「極為激進」的稀土出口管制措施。

透露消費警訊…愛馬仕上季「這類平價產品」賣不好 股市造富效應不均

法國精品集團愛馬仕（Hermes）、德國運動服飾業者愛迪達（Adidas）和可口可樂公司等美國知名消費性企業上季表現亮眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。