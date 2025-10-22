聽新聞
美貿易代表赴大馬會大陸官員 討論北京「極為激進」稀土問題
美國貿易代表葛里爾表示，他和財長貝森特將在22日前往馬來西亞，會晤中國大陸官員，討論北京「極為激進」的稀土出口管制措施。
葛里爾接受CNBC訪問時，形容中國稀土政策相當「激進」，並透露美國積極分散關鍵礦物來源。他說：「我們專注於重啟美國的稀土產能」，以減少對中國供給的依賴。
關於美中關係，葛里爾表示，中方違背幾個月前的承諾，當時北京說會持續供給高科技所須的稀土。然而，美中要以更平衡的方式進行貿易，仍有良好的緩衝區。
他強調，美中的出口管制有基本差異，美國只管控高階出口，但中國全面控制基本輸入。
至於川普和習近平會面的可能性，葛里爾說，，川習會必須由兩人共同決定，但說兩國領袖關係極佳。
