透露消費警訊…愛馬仕上季「這類平價產品」賣不好 股市造富效應不均

法國精品集團愛馬仕（Hermes）、德國運動服飾業者愛迪達（Adidas）和可口可樂公司等美國知名消費性企業上季表現亮眼，顯示消費充滿韌性。但如果進一步探究，會發現整體消費主要由富裕族群扛起，低階消費者正承受壓力，股市造富效應不均由此可見一斑。

愛馬仕22日公布，第3季以固定匯率計算營收成長9.6%至38.8億歐元（45億美元），增幅大於分析師預估的9.3%。從產品來看，愛馬仕皮件需求維持強勁，上季營收增加13.3%，但較平價的香水和美妝產品線營收減少7.2%，顯示仰慕型精品顧客持續承壓。

富裕消費者打開荷包不只支撐整體消費，也拉抬股市，進而形成股市不斷上漲為較富裕、投入股市資金較多家庭帶來助益的良性循環。相較之下，飲料巨擘可口可樂高階主管指出，收入較低消費者仍承受壓力。

可口可樂財務長莫菲（John Murphy）說：「總支出顯示消費者整體而言充滿韌性，但如果一探究竟，消費者其實分成兩種…社會經濟地位較高族群韌性較強，地位較低消費者壓力則增加。」

儘管關稅推升成本，可口可樂和3M上季獲利仍優於預估。彭博行業研究彙編數據顯示，截至目前為止，約85%已公布第3季財報的美國股市標普500指數企業獲利高於預期，可望寫下2021年以來最佳表現。

初步財報也顯示愛迪達第3季營業利益達到7.36億歐元，高於分析師預估。愛迪達2025年營業利益預測已從原本的17億至18億歐元，上修到20億歐元左右。