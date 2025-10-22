快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

透露消費警訊…愛馬仕上季「這類平價產品」賣不好 股市造富效應不均

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
愛馬仕上季皮件需求維持強勁，但較平價的香水和美妝產品線營收減少逾7%。路透
愛馬仕上季皮件需求維持強勁，但較平價的香水和美妝產品線營收減少逾7%。路透

法國精品集團愛馬仕（Hermes）、德國運動服飾業者愛迪達（Adidas）和可口可樂公司等美國知名消費性企業上季表現亮眼，顯示消費充滿韌性。但如果進一步探究，會發現整體消費主要由富裕族群扛起，低階消費者正承受壓力，股市造富效應不均由此可見一斑。

愛馬仕22日公布，第3季以固定匯率計算營收成長9.6%至38.8億歐元（45億美元），增幅大於分析師預估的9.3%。從產品來看，愛馬仕皮件需求維持強勁，上季營收增加13.3%，但較平價的香水美妝產品線營收減少7.2%，顯示仰慕型精品顧客持續承壓。

富裕消費者打開荷包不只支撐整體消費，也拉抬股市，進而形成股市不斷上漲為較富裕、投入股市資金較多家庭帶來助益的良性循環。相較之下，飲料巨擘可口可樂高階主管指出，收入較低消費者仍承受壓力。

可口可樂財務長莫菲（John Murphy）說：「總支出顯示消費者整體而言充滿韌性，但如果一探究竟，消費者其實分成兩種…社會經濟地位較高族群韌性較強，地位較低消費者壓力則增加。」

儘管關稅推升成本，可口可樂和3M上季獲利仍優於預估。彭博行業研究彙編數據顯示，截至目前為止，約85%已公布第3季財報的美國股市標普500指數企業獲利高於預期，可望寫下2021年以來最佳表現。

初步財報也顯示愛迪達第3季營業利益達到7.36億歐元，高於分析師預估。愛迪達2025年營業利益預測已從原本的17億至18億歐元，上修到20億歐元左右。

消費者 愛馬仕 可口可樂 愛迪達 關稅 香水 品牌 美妝

延伸閱讀

釀酒人季賽6戰全贏道奇 賭盤與專家卻壓寶藍軍關鍵就在大谷

26春夏巴黎時裝周／愛馬仕解放馬術韁繩 波希米亞女騎士馳騁南法

馮德倫把啟德郵輪碼頭當伸展台 美中年為愛馬仕男裝走秀

劉俊謙同門師弟預告來台發展　馬志威「亂髮」帥炸意外獲愛馬仕青睞

相關新聞

金價崩跌！分析師認為只是「短期超買」 1原因調高目標價：未來有得漲

現貨金價21日一度暴跌6.3%，單日跌幅寫12年來最大，22日亞洲早盤賣壓未止，一度只差不到5美元就要跌破4,000美元...

大陸籌碼不保？美澳簽署關鍵礦產協議 礦商：挑戰陸主導稀土產業

美國與澳洲簽署關鍵礦物和稀土的協議後，澳洲礦業領袖今天說，中國在稀土生產的全面主導地位可能很快就會受到挑戰

透露消費警訊…愛馬仕上季「這類平價產品」賣不好 股市造富效應不均

法國精品集團愛馬仕（Hermes）、德國運動服飾業者愛迪達（Adidas）和可口可樂公司等美國知名消費性企業上季表現亮眼...

AI熱潮吸走傳統晶片產能 供應吃緊推升DRAM價格

業界人士與分析師指出，全球晶片製造商爭相投入生產人工智慧（AI）晶片，導致智慧型手機、電腦與伺服器使用的晶片供應吃緊，造...

iPhone新機買氣兩樣情 Air低迷到快停產…其他17系列卻狂賣要增產

日媒報導，蘋果公司正在大幅削減iPhone Air的製造訂單，並轉而增產其他iPhone 17系列機種。這反映出iPho...

金價連挫兩日、川習會恐無望 亞股今走勢分歧

金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。在美國總統川普表示，原定與中國國家主席習近平的會晤有可能不會舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。