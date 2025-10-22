快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

AI熱潮吸走傳統晶片產能 供應吃緊推升DRAM價格

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
業界人士與分析師指出，全球晶片製造商爭相投入生產人工智慧（AI）晶片，導致智慧型手機、電腦與伺服器使用的晶片供應吃緊。示意圖／AI生成
業界人士與分析師指出，全球晶片製造商爭相投入生產人工智慧（AI）晶片，導致智慧型手機、電腦與伺服器使用的晶片供應吃緊。示意圖／AI生成

業界人士與分析師指出，全球晶片製造商爭相投入生產人工智慧（AI）晶片，導致智慧型手機、電腦與伺服器使用的晶片供應吃緊，造成部分客戶恐慌性搶購，帶動晶片價格飆漲。

路透社報導，這波AI熱潮引發的漣漪效應，意外為記憶體晶片製造商帶來亟需的提振，包括在先進AI晶片領域落後於競爭對手的南韓三星電子（SamsungElectronics）。

業界人士指出，隨著各類裝置製造商搶購囤積庫存，供應緊俏的情況已經讓全球記憶體晶片產業邁向部分分析師所說的「超級週期」（super cycle）。

半導體分銷商孚昇電子（Fusion Worldwide）總裁高納曼（Tobey Gonnerman）說：「過去1、2個月，需求飆升，情勢發展得又快又猛。」

他表示：「現在確實出現一片搶單潮，甚至有重複下單、三重下單的情況，就像以往晶片短缺時一樣。」

自從2022年11月ChatGPT問世掀起生成式AI熱潮，以及全球爭相設立AI資料中心後，記憶體晶片製造商便將更多產能轉向高頻寬記憶體（HBM），這類晶片用於打造輝達（Nvidia）的高性能AI晶片組。

同時，中國競爭對手長鑫存儲（CXMT）等低階產品的崛起，也促使掌握全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場約7成的三星電子與SK海力士（SKHynix）加速轉型投入高階晶片。

根據TechInsights提供給路透社的數據，9月DRAM現貨價漲了一倍多，而在4月時漲幅才只有4%。同時，本季DRAM平均庫存水準已從去年同期的10週降至8週，遠低於2023年初的31週。

不過，晶片價格飆升也對消費性電子與伺服器製造商帶來壓力，特別是在美國加徵關稅、以及中國擴大稀土出口限制等因素衝擊供應鏈的情況下

部分廠商已將成本轉嫁給消費者。英國個人電腦製造商Raspberry Pi本月稍早以記憶體成本比去年高約120%為由，宣布調高價格。

執行長厄普頓（Eben Upton）無奈表示：「我們已到了不得不把部分成本轉嫁出去的地步。」

庫存 路透 AI 晶片 三星電子

延伸閱讀

陸商務部再出手！對美模擬晶片反傾銷問卷調查「37日內回覆」

謝金河：鎂光燈只照在舞台正中央

輝達攜手台積電「美製AI晶片」 陸國台辦批：出賣優勢產業

全球內存芯片市場迎來「超級周期」 供需緊張加劇

相關新聞

金價崩跌！分析師認為只是「短期超買」 1原因調高目標價：未來有得漲

現貨金價21日一度暴跌6.3%，單日跌幅寫12年來最大，22日亞洲早盤賣壓未止，一度只差不到5美元就要跌破4,000美元...

大陸籌碼不保？美澳簽署關鍵礦產協議 礦商：挑戰陸主導稀土產業

美國與澳洲簽署關鍵礦物和稀土的協議後，澳洲礦業領袖今天說，中國在稀土生產的全面主導地位可能很快就會受到挑戰

透露消費警訊…愛馬仕上季「這類平價產品」賣不好 股市造富效應不均

法國精品集團愛馬仕（Hermes）、德國運動服飾業者愛迪達（Adidas）和可口可樂公司等美國知名消費性企業上季表現亮眼...

AI熱潮吸走傳統晶片產能 供應吃緊推升DRAM價格

業界人士與分析師指出，全球晶片製造商爭相投入生產人工智慧（AI）晶片，導致智慧型手機、電腦與伺服器使用的晶片供應吃緊，造...

iPhone新機買氣兩樣情 Air低迷到快停產…其他17系列卻狂賣要增產

日媒報導，蘋果公司正在大幅削減iPhone Air的製造訂單，並轉而增產其他iPhone 17系列機種。這反映出iPho...

金價連挫兩日、川習會恐無望 亞股今走勢分歧

金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。在美國總統川普表示，原定與中國國家主席習近平的會晤有可能不會舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。