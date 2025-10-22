AI熱潮吸走傳統晶片產能 供應吃緊推升DRAM價格

業界人士與分析師指出，全球晶片製造商爭相投入生產人工智慧（AI）晶片，導致智慧型手機、電腦與伺服器使用的晶片供應吃緊，造成部分客戶恐慌性搶購，帶動晶片價格飆漲。

路透社報導，這波AI熱潮引發的漣漪效應，意外為記憶體晶片製造商帶來亟需的提振，包括在先進AI晶片領域落後於競爭對手的南韓三星電子（SamsungElectronics）。

業界人士指出，隨著各類裝置製造商搶購囤積庫存，供應緊俏的情況已經讓全球記憶體晶片產業邁向部分分析師所說的「超級週期」（super cycle）。

半導體分銷商孚昇電子（Fusion Worldwide）總裁高納曼（Tobey Gonnerman）說：「過去1、2個月，需求飆升，情勢發展得又快又猛。」

他表示：「現在確實出現一片搶單潮，甚至有重複下單、三重下單的情況，就像以往晶片短缺時一樣。」

自從2022年11月ChatGPT問世掀起生成式AI熱潮，以及全球爭相設立AI資料中心後，記憶體晶片製造商便將更多產能轉向高頻寬記憶體（HBM），這類晶片用於打造輝達（Nvidia）的高性能AI晶片組。

同時，中國競爭對手長鑫存儲（CXMT）等低階產品的崛起，也促使掌握全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場約7成的三星電子與SK海力士（SKHynix）加速轉型投入高階晶片。

根據TechInsights提供給路透社的數據，9月DRAM現貨價漲了一倍多，而在4月時漲幅才只有4%。同時，本季DRAM平均庫存水準已從去年同期的10週降至8週，遠低於2023年初的31週。

不過，晶片價格飆升也對消費性電子與伺服器製造商帶來壓力，特別是在美國加徵關稅、以及中國擴大稀土出口限制等因素衝擊供應鏈的情況下

部分廠商已將成本轉嫁給消費者。英國個人電腦製造商Raspberry Pi本月稍早以記憶體成本比去年高約120%為由，宣布調高價格。

執行長厄普頓（Eben Upton）無奈表示：「我們已到了不得不把部分成本轉嫁出去的地步。」