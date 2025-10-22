iPhone新機買氣兩樣情 Air低迷到快停產…其他17系列卻狂賣要增產

日媒報導，蘋果公司正在大幅削減iPhone Air的製造訂單，並轉而增產其他iPhone 17系列機種。這反映出iPhone Air在中國大陸以外市場的接受度低迷，以及iPhone 17和17 Pro的意外銷售暢旺，讓蘋果維持產品陣容整體的產量預測在8,500~9,000萬支。

報導引述多名消息來源指出，iPhone Air的製造訂單已被砍到接近「停產」水準，儘管這款手機22日才在大陸開賣，因為其他市場的需求低迷。一名供應鏈經理人表示，iPhone Air 11月以後的製造訂單，將只有9月的不到10%。

相較下，iPhone 17和17 Pro的市場需求則超乎預期。蘋果據悉已增加iPhone 17基本款訂單約500萬支，17 Pro也同樣擴大訂單。

兩名知名人士指出，在最初的生產計畫下，iPhone Air的產量是要占到今年iPhone新機整體產量的約10%至15%。這款手機被視為是要為明年推出的首支折疊iPhone鋪路。