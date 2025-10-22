金價連挫兩日、川習會恐無望 亞股今走勢分歧

快訊

中央社／ 香港22日綜合外電報導
金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。在美國總統川普表示，原定與中國國家主席習近平的會晤有可能不會舉行，亞股今天走勢分歧。

法新社報導，自今年初以來，金價屢創新高，漲幅超過6成，觀察人士認為，金價有望很快突破每盎司5000美元。這波漲勢主因包括美元疲弱、利率可能下調、債券殖利率下滑，以及各國央行持續買進等因素。

由於全球經濟前景不明，金價的避險屬性受到青睞，加上市場擔心錯過這波漲勢，也推動買盤湧入。

不過，這波買氣在昨天出現逆轉，一度重挫近6%，亞洲今天早盤續跌，主因是獲利了結、美中關係有望和緩，以及美元轉強所致。

金價賣壓也反映在股市，亞洲多數股市在過去兩天強勁上漲後回檔。

市場原本因北京與華盛頓關係回暖，以及降息預期帶動股市再度走高，不過川普的談話引發市場關注。

川普昨天表示，他預計下週在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，將與習近平達成「良好的」貿易協議，稱「我認為我們將有一次非常成功的會晤，當然有很多人都在等待這次會議」。

不過他又說：「也有可能不會發生。有時可能會有人說，『我不想會面，氣氛太僵了』，但其實氣氛並沒那麼僵。」

香港與上海股市同步下跌，澳洲雪梨、紐西蘭威靈頓、台北也收黑，但首爾股市收高。

東京股市收盤持平，早盤雖因日本政治動盪結束帶動漲勢，但隨獲利了結賣壓出現，早盤漲幅回吐。

