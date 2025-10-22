快訊

大陸籌碼不保？美澳簽署關鍵礦產協議 礦商：挑戰陸主導稀土產業

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導
美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯在白宮簽署關鍵礦產協議。歐新社
美國澳洲簽署關鍵礦物和稀土的協議後，澳洲礦業領袖今天說，中國在稀土生產的全面主導地位可能很快就會受到挑戰。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）本週與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署協議，讓美國得以取得澳洲豐富的稀土和關鍵礦產資源，這些資源對從太陽能板到精密飛彈等多種產業都至關重要。

澳洲稀土礦商阿拉弗拉資源公司（ArafuraResources）執行長庫祖博（Darryl Cuzzubbo）表示，在中國境外開發稀土絕對是好事。他告訴法新社：「中國基本上透過操控價格來控制稀土市場。」

庫祖博說：「現在的問題是，中國明顯的將他們掌控全球稀土產能9成，當作地緣政治工具來運用。」

中國擁有全球數一數二多的稀土元素儲量，並幾乎是唯一能大規模精煉這類金屬的國家，在全球產業鏈中具有極高影響力。

美國、德國、南韓等製造業大國長期尋找較不會利用稀土作為談判籌碼的合作夥伴。

庫祖博表示，美澳關鍵礦物和稀土協議為中國以外的替代供應鏈鋪路。

他說：「這也讓投資人相信，這些志同道合的國家會有所行動，改變中國的主導地位。」

基本上，美國已同意提供資金支持澳洲一批稀土開發案，換取優先取得開採這些礦產的權利。

澳洲雖然擅長開採關鍵礦產，但和多數礦業國家一樣，長期在國內精煉方面表現不佳。每年超過9成的澳洲鋰礦都運往中國的大型精煉廠。

阿拉弗拉資源公司擁有首批獲美澳協議資金支持的開發案之一，並計劃迅速擴大自有精煉產能。

另一家澳洲的林納斯資源公司（LynasResources），已拿下2億5800萬美元合約，在美國德州興建稀土精煉廠。

庫祖博說：「中國也會極力把握現有優勢，因為他們知道3到5年後，將逐漸失去主導權。」

稀土 澳洲 美國 艾班尼斯 川普 北京

