真是吃素的！Beyond Meat三日飆漲近600% 成新迷因股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
人造肉廠商Beyond Meat成為迷因股投資人的鎖定目標，過去三個交易日股價飆漲600%。路透
又有新的迷因股誕生，這次是人造肉業者Beyond Meat，從上周五（17日）至本周二（21日）才三個交易日，股價已飆漲600%。

Stocktwits股市與散戶洞見主管布魯尼說，這波股價急漲，加上對這檔股票的放空意願高漲，使Beyond Meat成為迷因股投資人的鎖定目標。截至21日的一周內，以觀看次數與訊息數衡量，Beyond Meat是Stocktwits平台上第二熱門的投資標的，僅次於標普500指數。

Beyond Meat股價飆升，翻轉先前股價挫跌至歷史新低的頹勢。該公司已提出要約，擬以3億多股股票，換取撤銷可轉換公司債，此舉雖有助於強化資產負債表，並緩解其財務壓力，卻也大幅稀釋現行股東的股份，拖累股價上周連日暴跌，14日甚至首度收盤跌破1美元，16日挫低至52美分。

不過，社群媒體上的業餘投資人解讀，股權稀釋，有利於Beyond Meat的長線股價表現。在一段YouTube影片中，一位自稱大量買進該公司股票的投資人表示，這次換股要約能長期推升股價。隨著債務負擔減輕，Beyond有了更多空間調整經營方向，或許能扭轉頹勢。這樣的說法，也在Reddit等平台引起共鳴，不少網友紛紛留言力挺，並表示自己也在買。

此外，Beyond Meat本周獲納入「Roundhill迷因股票 ETF」成分股，引發散戶熱炒與空頭回補潮，加上零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）又宣布將把這家人造肉公司的產品配送到更多門市，有助拓展其銷售。

然而，該公司的基本面仍前景不明。Beyond Meat的產品銷售在疫情期間暴增，2021年創下營收高峰，達4.647億美元，但此後一路下滑。截至2024年底已降至3.265億美元。根據申報資料，其營業現金流始終為負。

布魯尼說：「現在缺乏一個有說服力的故事，說明該公司要如何根本改變現狀、真正轉為獲利。到頭來這才是關鍵，因為要讓所謂『迷因股』持續上漲，必須同時具備價格動能與敘事題材。」

