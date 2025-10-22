快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

金價崩跌！分析師認為只是「短期超買」 1原因調高目標價：未來有得漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
金價21日跌幅創下12年來最大，但瑞士Lombard Odier銀行分析師認為，這只是短期超買造成的下跌，基本面動能仍然強勁。路透社
金價21日跌幅創下12年來最大，但瑞士Lombard Odier銀行分析師認為，這只是短期超買造成的下跌，基本面動能仍然強勁。路透社

現貨金價21日一度暴跌6.3%，單日跌幅寫12年來最大，22日亞洲早盤賣壓未止，一度只差不到5美元就要跌破4,000美元大關。近來破紀錄的犀利漲勢是否就此中斷？一家瑞士私人銀行的分析師表示，儘管黃金短期內「嚴重超買」，但根本的供需動能仍強，未來漲勢依舊可期。

Business Insider報導，隆奧銀行（Lombard Odier）全球外匯策略師Kiran Kowshik和投資策略主管Luca Bindelli 21日報告表示，「在今天更強烈的需求加速和供應受限基本面環境下，技術面訊號受到挑戰」。

彭博數據顯示，黃金現貨價格22日稍早一度重挫近3%、報每英兩4,004.26美元；隨後跌幅縮小至1.29%、報4,071.93美元。黃金現貨21日收盤跌5.3%至每英兩4,125.22美元。

金價近期已飆漲60%，主因持久通膨、財政赤字擴大和地緣政治風險下，央行到私募基金等投資人尋求保護，加上黃金供應依然受限。這股動能將可能繼續支撐價格，公部門需求是穩定金價的主要力量。

Kowshik和Bindelli表示，「央行仍在創造更高的金價下限」，各國央行自2008年已持續穩定建立黃金儲備。

這兩名分析師也提到對美國金融制裁、地緣政治風險擴大，以及川普政府無法預測關稅政策的擔憂，這些將成為央行擴大需求的動力。

他們表示，「總體經濟和地緣政治的不確定性，可能會繼續有利於進一步的黃金需求」，並將未來12個月的黃金目標價從每英兩3,900美元，調高至4,600美元。

黃金 金價 風險

延伸閱讀

影／執行署桃園分署11月4日拍賣黃金+超跑 入手麥拉倫趁現在

台股創高拉回不必怕！郭哲榮：每次回檔都在醞釀下一波創高

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！眾人炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

金價昨日暴跌5.4%創十年來最大單日跌幅 但法人看好4000美元仍有撐

相關新聞

金價崩跌！分析師認為只是「短期超買」 1原因調高目標價：未來有得漲

現貨金價21日一度暴跌6.3%，單日跌幅寫12年來最大，22日亞洲早盤賣壓未止，一度只差不到5美元就要跌破4,000美元...

真是吃素的！Beyond Meat三日飆漲近600% 成新迷因股

又有新的迷因股誕生，這次是人造肉業者Beyond Meat，從上周五（17日）至本周二（21日）才三個交易日，股價已飆漲...

未能延續漲勢…日股今走勢不一 日經指數微幅收低

日本股市今天走勢不一，未能延續之前的漲勢。

三星混合實境頭戴式裝置Galaxy XR上市 售價僅Vision Pro一半

三星電子和Alphabet旗下的Google共同開發的新款混合實境頭戴式裝置，周二正式上市，售價1,800美元只有蘋果（...

iPhone Air登陸大陸首日銷售反應平平 輕薄設計吸睛卻難帶動買氣

蘋果公司（Apple）新款iPhone Air周三在中國大陸開賣，但在這個全球最大智慧手機市場初步反應平平。

鼎泰豐稱霸美國高營收餐廳榜單！單店年營收破8億 外媒分析成功原因

在美國餐飲業競爭激烈的市場中，一家台灣起家的餐廳——鼎泰豐，以低調卻驚人的表現奪下全美單店營收冠軍，超越眾多知名高檔餐廳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。