金價崩跌！分析師認為只是「短期超買」 1原因調高目標價：未來有得漲
現貨金價21日一度暴跌6.3%，單日跌幅寫12年來最大，22日亞洲早盤賣壓未止，一度只差不到5美元就要跌破4,000美元大關。近來破紀錄的犀利漲勢是否就此中斷？一家瑞士私人銀行的分析師表示，儘管黃金短期內「嚴重超買」，但根本的供需動能仍強，未來漲勢依舊可期。
Business Insider報導，隆奧銀行（Lombard Odier）全球外匯策略師Kiran Kowshik和投資策略主管Luca Bindelli 21日報告表示，「在今天更強烈的需求加速和供應受限基本面環境下，技術面訊號受到挑戰」。
彭博數據顯示，黃金現貨價格22日稍早一度重挫近3%、報每英兩4,004.26美元；隨後跌幅縮小至1.29%、報4,071.93美元。黃金現貨21日收盤跌5.3%至每英兩4,125.22美元。
金價近期已飆漲60%，主因持久通膨、財政赤字擴大和地緣政治風險下，央行到私募基金等投資人尋求保護，加上黃金供應依然受限。這股動能將可能繼續支撐價格，公部門需求是穩定金價的主要力量。
Kowshik和Bindelli表示，「央行仍在創造更高的金價下限」，各國央行自2008年已持續穩定建立黃金儲備。
這兩名分析師也提到對美國金融制裁、地緣政治風險擴大，以及川普政府無法預測關稅政策的擔憂，這些將成為央行擴大需求的動力。
他們表示，「總體經濟和地緣政治的不確定性，可能會繼續有利於進一步的黃金需求」，並將未來12個月的黃金目標價從每英兩3,900美元，調高至4,600美元。
