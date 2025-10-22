三星混合實境頭戴式裝置Galaxy XR上市 售價僅Vision Pro一半

三星電子和Alphabet旗下的Google共同開發的新款混合實境頭戴式裝置，周二正式上市，售價1,800美元只有蘋果（Apple）Vision Pro的一半，兩者外觀和定位神似，將形成正面對決。

這款名為Galaxy XR的裝置，是三星和Google試圖激起消費大眾對這類產品迴響的一次大膽嘗試。這兩家公司去年12月以代號「Project Moohan」預告此產品，周二正式公布名稱、售價與完整規格。

Galaxy XR此時上市，距蘋果推出升級款Vision Pro不到一周。蘋果這次為推出已兩年的Vision Pro換上新頭帶並搭載M5晶片。不過，據彭博報導，蘋果已暫緩開發原定2027年問世的輕量化平價版本，轉而優先投入開發市場反應更佳、外型更輕薄的智慧眼鏡。

臉書母公司Meta 目前主導主導混合實境頭戴式裝置市場，第2季市占率高達71%。Meta 在智慧眼鏡領域也有斬獲，與雷朋（Ray-Ban）和奧克利（Oakley）等品牌合作推出多款產品。

三星坦言，這項產品仍屬新興類型。三星電子沉浸式解決方案事業群執行副總裁金基煥（音譯）說：「目前很難預測這款產品的銷售表現。」

Galaxy XR 是首批採用Google全新Android XR系統的穿戴產品。該系統專為優化混合實境裝置。三星和Google同時也在合作開發智慧眼鏡，將內建Google的Gemini人工智慧（AI）助理。

Galaxy XR 和Vision Pro一樣為雙眼各配備4K高解析度Micro-OLED顯示器，並搭載穿透式攝影鏡頭，讓使用者能看見周遭環境。裝置也支援全沉浸模式，適合遊戲或觀看影片等用途。裝置內採用高通（Qualcomm）Snapdragon XR2+ Gen 2晶片。

電池每次充電可使用約2.5小時，和Vision Pro相當，但不夠播放《不可能的任務：最後審判》等長片。

Google 副總裁暨 Android XR事業部總經理伊札迪（Shahram Izadi）表示，他們將售價壓在競爭對手之下，是為了讓產品「盡可能讓更多人負擔得起」。除了價格，三星也試圖解決Vision Pro常被詬病的另一問題——重量。Galaxy XR重量僅545公克，相較之下，蘋果加上新的人體工學頭帶後，Vision Pro重量達800公克。

ChatGPT開發商OpenAI也準備進軍這個市場，並在今年5月斥資65億美元併購iPhone設計師艾夫（Jony Ive）創立的硬體新創公司io Products，尋求開發AI時代的新裝置。