iPhone Air登陸大陸首日銷售反應平平 輕薄設計吸睛卻難帶動買氣

蘋果公司（Apple）新款iPhone Air周三在中國大陸開賣，但在這個全球最大智慧手機市場初步反應平平。

售價人民幣7,999元（約1,120美元）的iPhone Air僅支援eSIM，需依賴電信商網路服務。大陸業者導入速度較慢，導致上市日程晚了一個月。iPhone Air 確引人好奇，但現場人潮明顯不如以往。

在北京三里屯的蘋果門市，多數顧客前來取貨的是iPhone 17 Pro，iPhone Air可即日下單、即日取機。彭博記者在上海觀察到，iPhone Air門市無排隊人潮，現場可立即購買得到，部分顏色在上午10點左右即告售罄。多數消費者表示，這款手機以輕薄機身和新色系吸引目光，但更多人在現場只是試用而非購買。

在大陸市場，iPhone 17、17 Pro和17 Pro Max仍支援實體SIM卡，但厚度僅5.6毫米的iPhone Air改以eSIM以釋出更多空間給電池容量。大陸主要電信商目前已支援eSIM。蘋果執行長庫克（Tim Cook）上周訪問大陸時即宣布，iPhone Air即將在當地上市。

蘋果在大陸市場展開反攻。蘋果在最近財報中指出，大中華區銷售重返成長，結束連續七季營收下滑的局面。隨著蘋果面對華為、小米、OPPO等本土品牌的激烈競爭，iPhone Air可望為銷售注入新動力。

各家大陸手機品牌紛紛推出同樣輕薄的折疊款機型，最近一周並接連發表旗艦新機，包括vivo X300 Pro和榮耀Magic8 Pro。以大陸市場標準來看，iPhone Air定價偏高，用戶通常能以更低價格購得頂規Android手機，但目前市場上還沒有外觀設計相似的產品。

iPhone新機整體需求表現強勁，主要受惠於iPhone 17 Pro的全新設計、iPhone Air的新造型，以及表現算是近幾年來最突出的標準版iPhone。市調機構Counterpoint Research最近分析顯示，iPhone 17系列在美國和中國上市頭十天的銷售量，比iPhone 16系列高出14%。