快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

iPhone Air登陸大陸首日銷售反應平平 輕薄設計吸睛卻難帶動買氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
iPhone Air周三在中國大陸開賣，初步反應平平。歐新社
iPhone Air周三在中國大陸開賣，初步反應平平。歐新社

蘋果公司（Apple）新款iPhone Air周三在中國大陸開賣，但在這個全球最大智慧手機市場初步反應平平。

售價人民幣7,999元（約1,120美元）的iPhone Air僅支援eSIM，需依賴電信商網路服務。大陸業者導入速度較慢，導致上市日程晚了一個月。iPhone Air 確引人好奇，但現場人潮明顯不如以往。

在北京三里屯的蘋果門市，多數顧客前來取貨的是iPhone 17 Pro，iPhone Air可即日下單、即日取機。彭博記者在上海觀察到，iPhone Air門市無排隊人潮，現場可立即購買得到，部分顏色在上午10點左右即告售罄。多數消費者表示，這款手機以輕薄機身和新色系吸引目光，但更多人在現場只是試用而非購買。

在大陸市場，iPhone 17、17 Pro和17 Pro Max仍支援實體SIM卡，但厚度僅5.6毫米的iPhone Air改以eSIM以釋出更多空間給電池容量。大陸主要電信商目前已支援eSIM。蘋果執行長庫克（Tim Cook）上周訪問大陸時即宣布，iPhone Air即將在當地上市。

蘋果在大陸市場展開反攻。蘋果在最近財報中指出，大中華區銷售重返成長，結束連續七季營收下滑的局面。隨著蘋果面對華為、小米、OPPO等本土品牌的激烈競爭，iPhone Air可望為銷售注入新動力。

各家大陸手機品牌紛紛推出同樣輕薄的折疊款機型，最近一周並接連發表旗艦新機，包括vivo X300 Pro和榮耀Magic8 Pro。以大陸市場標準來看，iPhone Air定價偏高，用戶通常能以更低價格購得頂規Android手機，但目前市場上還沒有外觀設計相似的產品。

iPhone新機整體需求表現強勁，主要受惠於iPhone 17 Pro的全新設計、iPhone Air的新造型，以及表現算是近幾年來最突出的標準版iPhone。市調機構Counterpoint Research最近分析顯示，iPhone 17系列在美國和中國上市頭十天的銷售量，比iPhone 16系列高出14%。

iPhone Air iPhone 17 Pro eSIM

延伸閱讀

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

全民權證／華通 二檔活力旺

i17熱賣帶動蘋果股價衝高 海外股票型打「蘋果光」

iPhone 17熱銷 蘋概PCB、光學股勁揚

相關新聞

鼎泰豐稱霸美國高營收餐廳榜單！單店年營收破8億 外媒分析成功原因

在美國餐飲業競爭激烈的市場中，一家台灣起家的餐廳——鼎泰豐，以低調卻驚人的表現奪下全美單店營收冠軍，超越眾多知名高檔餐廳。

iPhone Air登陸大陸首日銷售反應平平 輕薄設計吸睛卻難帶動買氣

蘋果公司（Apple）新款iPhone Air周三在中國大陸開賣，但在這個全球最大智慧手機市場初步反應平平。

高市早苗要擬財政方案應付通膨 又呼籲日銀追求加薪帶動的通膨

日本新首相高市早苗已下令制定一套新的經濟措施方案，目標減輕家庭與企業的通膨負擔。不過在貨幣政策方面，高市希望日本央行執行...

史上最大私募信貸交易 Meta引進Blue Owl資金打造270億美元AI資料中心

臉書母公司Meta和私募股權基金管理公司 Blue Owl Capital 宣布成立規模達270億美元的合資企業，共同開...

Netflix上季因巴西稅務支出獲利不如預期 盤後股價崩近7%

Netflix周二（21日）公布上季財報，因在巴西的稅務爭議削弱獲利，營業利益不如公司自己的預測與分析師預期，股價盤後一...

NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

科技億萬富豪馬斯克近日再次與美國川普政府公開爆發口水戰，這次的對象是運輸部長兼美國太空總署（NASA）代理署長達菲（Se...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。