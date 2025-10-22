鼎泰豐稱霸美國高營收餐廳榜單！單店年營收破8億 外媒分析成功原因

在美國餐飲業競爭激烈的市場中，台灣起家的餐廳鼎泰豐，以低調卻驚人的表現奪下全美單店營收冠軍，超越眾多知名高檔餐廳。

「每日郵報」報導，根據市場研究機構Technomic最新數據，鼎泰豐2024年在美國僅有16間分店，卻創下總營收4.12億美元（約台幣133.9億元），每家分店平均年營收高達2,740萬美元（約台幣8.905億元）。這不僅幾乎是排名第二的高級牛排館Mastro's 1,452萬美元（約新台幣4.729億元）的兩倍，也讓它成為全美單店營收最高的餐廳品牌。

這樣的成績，遠遠拋離其他餐飲巨頭。以鼎泰豐的單店營收來看，相當於近七家麥當勞的總和。

鼎泰豐創立於1958年，最初是台北市的一家販售食用油的小店。1972年，創辦人楊秉彝夫婦因餃子銷售成績超越油品業務，果斷轉型為餐廳，從此走上國際舞台。目前品牌已拓展至全球13個國家、共180家分店，仍維持家族經營模式。

以精緻的小籠包聞名，鼎泰豐的菜品不僅在亞洲市場廣受歡迎，也在北美迅速擄獲消費者的心。從涼拌小黃瓜、炒飯到創意雞尾酒如荔枝馬丁尼，豐富的菜色與精緻口味，使其成為「值得排隊」的代表餐廳。

儘管鼎泰豐的定價策略親民，多數餐點價格低於20美元（約台幣650元），但由於其共享式用餐文化與菜色多樣，顧客通常會點多樣菜色共享，平均客單價約為45美元（約台幣1463元）。搭配店內高翻桌率與快速廚房流程，造就驚人的銷售表現。

此外，鼎泰豐能創造如此驚人的收入，部分原因在於店面空間大、容納人數多，加上開放式玻璃廚房讓顧客可觀賞師傅手工包製小籠包的過程，提升顧客體驗並創造話題性及對高品質食物和服務的堅持，讓店內經常座無虛席。

根據GlobalData零售專家尼爾・桑德斯(Neil Saunders)分析，鼎泰豐的成功來自於「菜系仍具成長潛力、市場需求強勁，搭配空間規劃與營運效率，營收自然水漲船高。」

2023年，鼎泰豐在紐約曼哈頓開出首店，雖擁有425席，卻仍一位難求。日前品牌宣布將於布魯克林市中心開設第二家分店，面積達20,000平方英尺，進一步拓展其美東市場。

「布魯克林是多元、創意與真實並存的地方」鼎泰豐首席財務官尼列許・帕特爾（Nilesh Patel）接受《華爾街日報》訪問時表示，「這是我們邁向東岸的重要一步。」

在美國單店營收前十名榜單中，鼎泰豐幾乎是唯一突出的亞洲代表。另一家上榜的是高級日式餐廳Nobu，以每店1,000萬美元（約台幣3.25億元）的表現擠進第十名。其他上榜品牌多為高價牛排館如Del Frisco's、Smith & Wollensky等。