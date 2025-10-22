高市早苗要擬財政方案應付通膨 又呼籲日銀追求加薪帶動的通膨

日本新首相高市早苗已下令制定一套新的經濟措施方案，目標減輕家庭與企業的通膨負擔。不過在貨幣政策方面，高市希望日本央行執行能夠持續達成2%通膨目標的貨幣政策，而且通膨不應僅由原物料價格上漲推動，也應由薪資成長推動。

高市並未說明上述經濟方案的規模，也未提到是否需要額外發行公債以籌措資金，但將編列一份追加預算來提供財源。

根據命令，方案內容將包含提供冬季的電費與天然氣費補助，以及地方補助金，以緩解物價壓力；同時也鼓勵中小企業加薪並增加資本投資。先前在7月國會選舉期間未能獲得民眾支持的現金發放措施，並未出現在這次命令中。

高市已把因應生活成本上升的情勢列為經濟首要施政項目，這反映出民眾對通膨的擔憂。這項命令顯示，她傾向採取「針對性措施」而非大規模支出方案。

即將公布的經濟方案另有兩大重點支柱，包括加強經濟安全與國防建設，並且投資於AI、半導體等戰略產業，強化關鍵物資的供應鏈。此外，方案也預期納入因應美國關稅措施的內容，包括落實先前與美方共同宣布的投資計畫。根據該協議，日本承諾在美國重要產業投資5,500億美元，以換取調降關稅稅率。

儘管高市過去以強力支持積極的貨幣與財政刺激政策出名，但她近期已調整立場，承諾推行「擴張性但負責任」的財政政策。她面臨的挑戰是如何在支撐經濟的同時處理日本龐大公共債務問題，後者已經引發日本長期公債殖利率上升。

日本的消費者物價通膨已連續超過三年維持在日本央行的2%目標之上。同時間，日銀正逐步升息，導致政府借貸成本上升。高市周二表示，希望通膨能隨著工資上升轉為「需求拉動型」，而非「物價推動型」。

她周二被問到日本央行是否應進一步升息，以避免低利率導致日圓過度貶值時表示，貨幣政策是更廣泛經濟政策的一部分，最終責任在政府，但具體手段則由日銀自行決定。

她在記者會上表示：「最重要的是，日銀與政府必須協調政策並密切溝通」，「我希望日銀行能夠適當地實施貨幣政策，以實現可持續且穩定的物價目標，這樣的通膨應不只是成本推動型，而是伴隨薪資成長的」。