經典鞋款熱銷！Adidas頂住關稅壓力 上修獲利預期

愛迪達（Adidas）調高今年全年獲利預期，反映復古運動鞋熱銷，而且致力於減輕美國關稅影響的措施奏效。

這家德國運動品牌大廠表示，今年營業利益預計將達到約20億歐元（23億美元），高於先前預估的17億至18億歐元。不考慮匯率影響而計算的銷售額，全年將可能成長9%。

Adidas經典鞋款Samba球鞋再度爆紅，熱潮擴及到其他三條紋復古風格的鞋款，幫助Adidas在全球各地重新贏回顧客，並縮小與主要競爭對手Nike的差距。

Adidas表示，上修財測主要歸功於品牌動能強勁，成功地抵銷部分美國提高關稅所帶來的成本壓力。第3季公司「在各個市場、產品部門、品類及銷售通路」均實現了二位數成長幅度。

上季營業利益達7.36億歐元，優於分析師預期的6.88億歐元平均值；銷售額為66.3億歐元，則是略低於市場預期。Adidas預定29 日公布完整的第3季財報。

Adidas執行長古爾登（Bjorn Gulden）2023年上任後，投資人一直關注他是否能兌現提升獲利能力的承諾。他現在的任務是將復古鞋款的熱度擴散到服裝、跑鞋與籃球鞋等其他產品之上。因為隨著Nike的轉型計畫逐漸看到成效，古爾登的挑戰日益嚴峻。他對此表示樂觀，提到「運動性能表現類的業務，在各品項與各地區，均有強勁成長」。