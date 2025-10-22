史上最大私募信貸交易 Meta引進Blue Owl資金打造270億美元AI資料中心

臉書母公司Meta和私募股權基金管理公司 Blue Owl Capital 宣布成立規模達270億美元的合資企業，共同開發並管理位於路易斯安那州的Hyperion資料中心園區，可見科技巨人布局AI的資金運作模式出現轉變。

這項合作案是史上規模最大的私募信貸（private-credit）交易。由Blue Owl管理的基金將持有合資公司80%的股權，Meta保留20%。Blue Owl部分資金來源是透過私募發行債券給品浩（PIMCO）和其他債券投資人發行。摩根士丹利擔任Meta的獨家財務顧問。

彭博報導，Pimco已從Meta這個合資案獲利。報價平台Trace和知情人士透露，這筆債務價格近日大漲，Pimco帳面獲利已高達20億美元。

為成立這家合資公司，Meta將先前帳上列為「備供出售資產」的Hyperion資料中心土地和建設中的資產轉入新公司。為取得80%股權，Blue Owl將注資約70億美元現金，Meta則在交易完成後從合資企業分配到30億美元現金。

從這項創紀錄的交易可以看見，積極布局AI基礎設施的超大規模資料中心業者（hyperscaler）正尋求以新方式籌資，以支撐龐大的AI投資計畫。過去這些公司多以自有資金先行支付資料中心建設費用，導致現金流量減少。

Meta財務長 Susan Li 發布新聞稿說：「我們和Blue Owl Capital合作開發Hyperion資料中心，是大膽邁出的一大步，結合Meta在世界級資料中心建設和營運的深厚經驗，以及Blue Owl在基礎設施投資方面的強項。」

對科技巨人而言，私募信貸安排成本雖高，但比傳統舉債更快也更靈活。

透過合資結構，Meta可在資產負債表外為此計畫取得資金。資料中心完工後，Meta將以營運租賃的方式使用設施，租期初步為四年，可選擇延長。

交易條款也為投資人設計了保障機制：Meta向合資公司提供擔保，確保該資產前16年間維持一定最低價值。若Meta終止租約而市場價值低於保證金額，Meta必須支付差額補足損失。

對Blue Owl而言，資料中心本身既是抵押品，也是主要收益來源，藉由租金收取回報；而Meta則可在不需先行支付2,700億美元全額建設成本的情況下，取得完工後的使用權。