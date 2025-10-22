Netflix上季因巴西稅務支出獲利不如預期 盤後股價崩近7%

Netflix周二（21日）公布上季財報，因在巴西的稅務爭議削弱獲利，營業利益不如公司自己的預測與分析師預期，股價盤後一度大跌7.5%，後來跌幅縮至6.5%。不過，公司對本季的展望，則是大致與華爾街所估一致。

這家全球市值最高的娛樂公司說，第3季營業利益為32.4億美元，比公司和分析師的預估少了約4億美元，原因是該公司為了解決自2022年以來與巴西當局的稅務爭議，支付了約6.19億美元。Netflix在先前的財報中曾經提及這個潛在風險，但未將之納入財測指引。

Netflix表示，如果沒有這筆支出，獲利本來可以超出市場預期，此外，未來的相關付款金額將會較小，「我們預期此事件對未來的財報表現，不會有重大影響」。營業利益率在上季為28%，若不計巴西稅務支出，可達高出公司財測顯示的31.5%。

上季營收成長17% 至 115 億美元，符合華爾街預期。但受到巴西稅務支出的影響，每股盈餘5.87 美元，低於彭博資訊訪調分析師所估的6.94美元。

展望本季，Netflix預計營收將達120億美元，每股盈餘5.45 美元，大致符合分析師預期的營收119億美元，每股盈餘5.42美元。

彭博資訊指出，投資人對Netflix營運有兩大擔憂，一是用戶觀看時間未顯著成長，二是AI創作的影片對傳統內容構成威脅。現今串流媒體的主要成長，大多集中在YouTube、Roku、Tubi等免費平台上。

Netflix在致股東信函中試圖緩解這些憂慮，公司強調，上季因多檔熱門節目，創下了創紀錄的訂戶參與度。本季節目陣容更強大，包括《怪奇物語》（Stranger Things）最終季、《鋒迴路轉》（Knives Out）續集等。

自由現金流方面，Netflix上季仍產生了26.6億美元的自由現金流，高於華爾街預期，公司現在將全年自由現金流預測提高至約90億美元。Netflix說，資金將用於買回庫藏股以及投資內容製作，媒體也關心會否進行併購交易。彭博曾報導，Netflix對華納兄弟探索公司所擁有的部分資產，表達收購興趣。

共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在與分析師的會議中表示，Netflix並不需要任何併購交易來實現營運目標，但仍會審慎評估所有機會，特別是那些能讓服務更吸引消費者的智慧財產權。他補充說明，公司無意購買有線電視頻道。