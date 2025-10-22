NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

科技億萬富豪馬斯克近日再次與美國川普政府公開爆發口水戰，這次的對象是運輸部長兼美國太空總署（NASA）代理署長達菲（Sean Duffy）。馬斯克利用自己擁有的「X」多次抨擊達菲，稱達菲為「Sean Dummy」（笨蛋），並說達菲「正在想辦法害死NASA！」

Sean Dummy is trying to kill NASA! https://t.co/cP0RxP09rt — Elon Musk (@elonmusk) 2025年10月21日

《Axios》報導，達菲近日暗示馬斯克的SpaceX未能履行將美國太空人送上月球的義務。他在20日接受CNBC訪問時表示，SpaceX在美國重返月球計畫上進度「落後」，並表示會將合約開放給其他公司，考慮與亞馬遜創辦人貝佐斯旗下藍色起源（Blue Origin）等競爭對手簽約。

達菲說：「我們不會坐等一家公司，我們會推進這項計畫，贏得對中國的第二次太空競賽。重返月球，設立營地和基地。」

《紐約時報》3月報導，馬斯克此前曾因對聯邦航空總署（FAA）的裁減措施與達菲發生衝突。《華爾街日報》21日報導，達菲正在推動將NASA合併至運輸部，馬斯克則回覆網友討論該篇報導時寫道：「達菲這個笨蛋正在想辦法害死NASA！」

他在回覆一名網友稱「我們需要達菲以外的人」時寫道：「負責美國太空計畫的人不可能智商只有兩位數！」隨後他發起一項投票問網友：「一個以爬樹最出名的人該領導美國太空計畫嗎？」達菲曾是競速攀岩選手。

達菲並未直接回應馬斯克的抹黑，但在21日下午回應自己前一天提到的將更多生產交由藍色起源及其他公司負責的言論作出。

「X」一名網友回應達菲的公告說：「想像有公司比SpaceX更快帶我們上月球似乎很愚蠢。」馬斯克則回應：「他們不會，與太空產業的其他人相比，SpaceX正以閃電般的速度前進。」達菲則引用馬斯克的發文，寫道：「喜歡這份激情。登月競賽開始了！優秀的公司不該害怕挑戰，當我們的創新者相互競爭時，美國就能贏！」