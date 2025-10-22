蘋果新款Vision Pro不再「中國製」 越南成為新生產基地

蘋果公司搭載全新M5晶片的Vision Pro頭戴裝置今天（22日）起將在美國、日本、中、港等地開賣， 產品將於稍晚在韓國和台灣開始供貨。這款新裝置雖然在功能上沒有太多新意，製造地卻已從中國大陸改為越南。

彭博資訊報導，從包裝標籤可看出，新款Vision Pro是在越南組裝生產，而最初在2024年2月推出、搭載M2處理器的版本則是在中國大陸製造。

雖然Vision Pro是蘋果銷量最低的產品之一，但製造地轉至越南，凸顯蘋果逐步降低對中國依賴。蘋果仍在大陸製造多數iPhone，但許多供應美國市場的裝置生產正移往其他國家。

蘋果發言人拒絕置評。

蘋果正努力維持微妙的平衡行動，一面尋求維持讓中國政府感到滿意，一方面要應付美國總統川普關稅政策帶來的挑戰，以及必須分散供應鏈的情勢。

今年稍早，蘋果已將美國市場iPhone的主要供應來源轉移至印度，以避免美國對陸製產品的新關稅。同時，蘋果的大多數無線耳機AirPods與智慧手表Apple Watch是在越南生產，部分平板電腦iPad與智慧音箱HomePod也在當地組裝。

彭博上周報導，蘋果即將推出的一系列智慧家庭裝置，包括智慧顯示器、室內安全攝影機與桌上型機器人，也將在越南製造。

蘋果同時也在泰國與馬來西亞提高一些Mac電腦機型的生產。今年稍早，蘋果與印尼政府達成協議，將在當地製造AirPods Max耳機的網狀零件。

雖然完整Vision Pro的包裝上顯示著「越南製造」標籤，但購買「雙編織頭帶」（Dual Knit Band）配件的消費者發現，該配件仍是中國製造。原版Vision Pro是由大陸立訊精密組裝，該公司也是部分AirPods的代工廠。

目前尚不清楚蘋果是否已將所有Vision Pro的生產完全轉移至越南，或仍有部分構造繼續在中國組裝。蘋果的其他產品往往採取多國分工生產模式，尤其是銷量較高的產品。

此外，蘋果也在擴大美國本土生產。蘋果與夥伴康寧（Corning）已宣布，將開始在美國生產賣到全世界的所有 iPhone與Apple Watch的螢幕玻璃。不過，蘋果短時間內仍不太可能在美國境內生產旗艦或高複雜度產品，儘管已經在德州組裝部分高階Mac Pro桌上型電腦。