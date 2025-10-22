半導體外銷強勁帶動日本9月出口回升 汽車仍受關稅拖累

快訊

日本9月出口成長4.2%，結束連續四個月頹勢，對亞洲尤其半導體外銷強勁成長，抵銷對美出口持續下滑之勢。

經濟學家原估出口成長4.4%。9月進口成長3.3%，優於市場原估的0.6%。經未調整呈現貿易逆差2,346億日圓（約15億美元）。

日本9月對美出口減少13.3%，連續六個月下滑；對歐盟和中國大陸出口分別增加5%和5.8%。

出口回升主要來自半導體及其他電子零組件外銷成長12.6%，反映亞洲需求強勁。相較之下，對美汽車和晶片外銷依然低迷，儘管美方9月中已將日本車關稅從27.5%調降至15%，仍未見明顯改善。川普政府目前對多項其他產品也設定相同稅率。

農林中金綜合研究所首席經濟研究員南武志說：「對美出口依然疲弱，主要是汽車受關稅影響。不過，受惠於歐元走強、日圓走弱，對歐出口金額持續成長。我認為，日本出口也受惠於中國大陸刺激內需的政策。」

日本9月對美貿易順差為5,233億日圓，美國總統川普今年1月展開第二任期以來，日本對美貿易仍然呈現順差。

川普預定下周訪問東京，會晤日本新任首相高市早苗。

南武志說：「美國關稅的負面影響短期內仍會持續，不過衝擊力道不足以拖垮全球經濟，隨著影響逐漸消退，中長期來看出口可望改善。」

