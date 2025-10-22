金價為何開始大跌？昨重挫6%後今開盤難止賣壓 差一點摜破4,000美元

黃金和白銀價格周二（21日）盤中分別重挫超過6%與8%，今天開盤後一度止跌回穩，但不久後又重挫超過1%。此時投資人擔心貴金屬近期的猛烈漲勢已使價格過高，紛紛獲利了結。

現貨金價今天盤中下跌1.2%，跌破4,100美元大關，報每英兩4,074.48美元，稍早一度大跌近3%，下探至4,004.26美元，差一點摜破4,000美元；金價周二重挫多達6.3%，寫下2013年，也就是逾12年來最大跌幅。

現貨白銀今天盤中下跌1.23%，報每英兩48.08美元；周二收盤重挫7.12%，盤中一度崩跌8.7%。

瑞士資源投資人斯塔勒表示：「黃金單日跌幅超過5%的情況非常罕見，理論上在數十萬個交易日中才會出現一次。」

關於金、銀為何重挫？市場上有諸多解讀。

第一，技術指標顯示先前漲勢可能過度，投資人擔心過熱。

Buffalo Bayou Commodities的宏觀交易主管孟克曼表示：「今天盤中黃金的歷史性回檔，源於多項強力技術指標的共同作用」。

但孟克夏認為，金價在4,000－4,050美元區間存在強勁支撐，並預期價格從超買位置回落後將再次攀升，「倉位清理應該會為下一波上漲奠定基礎」，而ETF以及新興市場央行的資金也將支撐金價。

第二，漲多後獲利了結。

近來黃金和白銀已頻頻創下歷史新高，金價、銀價光在過去兩個月價格就上漲了25%，黃金飆升在很大程度上源於投資人押注聯準會在年底前至少有一次大幅度降息，以及所謂的「貶值交易」帶動，即一些投資人為防範政府預算赤字失控而從主權債券和貨幣中抽離。

BMO Capital Markets的大宗商品分析師阿莫斯表示，自9月以來創紀錄的黃金漲勢主要由市場趨勢追隨者推動，而這類交易「一旦連續幾天價格回落，就很自然可能反向運行」。

自2023年以來的黃金漲勢吸引了大量一般投資人，但這些散戶通常對持倉不如專業投資人堅定，更傾向於在獲利後賣出，也因此助長這次回檔。

根據世界黃金協會資料，實體黃金擔保型黃金ETF上周吸引80億美元資金流入，為2018年以來最大單周增幅。阿莫斯說：「當短時間內湧入這麼多資金，獲利了結、資金撤出的情況自然也會隨之出現。」

第三，印度逢假期，也使金市流動性驟減。

印度是全球第二大黃金買家，當地因慶祝排燈節（Diwali）而停市，也使市場流動性驟減。

第四，美國政府關門，市場失去機構大戶的金銀持倉報告。

由於美國政府目前關門，商品交易者失去了重要資訊來源，即美國商品期貨交易委員會（CFTC）每周公布的黃金與白銀期貨持倉報告。少了這些數據，投機者更有可能以某種方式建立異常大的部位。

盛寶銀行商品策略師韓森表示：「在缺乏持倉數據的情況下，金銀市場投機多單可能累積過度，使兩者更容易出現修正。」