Anthropic擬再獲Google近百億美元雲端資源挹注 AI競賽火力全開

彭博引述知情人士報導，人工智慧（AI）公司Anthropic 正和Alphabet旗下的Google洽談合作，Google將提供價值近百億美元的額外運算資源。

據報導，此計畫尚未定案。Google目前已是Anthropic的股東及雲端服務供應商。

消息指出，雙方談判仍在初步階段，細節可能變動。消息傳出後，Google盤後股價大漲逾3.5%，而同為Anthropic股東及雲端服務商的亞馬遜（Amazon.com）則下跌約2%。

Anthropic由原OpenAI員工創辦，成立於2021年，總公司設於舊金山。該公司以Claude系列大型語言模型聞名，和OpenAI的GPT系列分庭抗禮。與其他AI公司一樣，Anthropic持續籌措龐大資金，希望在AI競賽中保持領先。業界人士指出，這場競賽需要更多資源投入研發和技術，同時也仰賴市場需求支撐。

Anthropic最近和阿布達比投資公司MGX洽談募資，距該公司完成的130億美元募資僅一個月。這輪募資由Iconiq Capital領銜，富達投資管理公司（Fidelity Management and Research）和Lightspeed創投共同參與，Anthropic估值連同新增資金在內幾乎翻了兩倍，達到1,830億美元。

Google先前已向Anthropic投資約30億美元，最初在2023年承諾投資20億美元，今年初再加碼10億美元。亞馬遜（Amazon）則承諾投資約80億美元，Anthropic是亞馬遜雲端運算服務（AWS）的主要AI客戶之一，同時也是亞馬遜自研AI晶片的主要使用者。