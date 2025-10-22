OpenAI發表瀏覽器 直接挑戰Google霸主地位

OpenAI 周二（21日）發表它的首款人工智慧（AI）驅動網頁瀏覽器「ChatGPT Atlas」，直接挑戰Google瀏覽器Chrome的霸主地位。

上述消息傳出後，Google母公司Alphabet的股價因而一度大跌4.8%，後來跌幅縮小，收盤跌2.37%，報250.46美元，盤後收復失地，反彈近2%。投資人開始思考，Atlas能否成功搶占Chrome的市占。

用戶使用ChatGPT Atlas瀏覽器造訪網站時，會看到「Ask ChatGPT」（詢問 ChatGPT）按鈕，點擊後會開啟一個側邊對話欄，讓用戶與網頁內容互動。例如，用戶打開一篇影評網頁後，可以請ChatGPT摘要內容；又或者找到一個食譜後，請ChatGPT幫忙在線上訂購所需食材。同理，瀏覽旅行資訊時，也可以協助訂購機票。

OpenAI 執行長奧特曼在線上直播活動中表示，「這是一款圍繞ChatGPT打造的AI驅動網頁瀏覽器」，人工智慧是「十年一遇的機會」，讓人們重新思考瀏覽器的本質。

Atlas將率先在macOS上推出全球版本，並計劃「很快」擴展到Windows、iOS和安卓（Android）平台。部分進階的AI代理功能目前僅提供給付費的ChatGPT Plus與Pro用戶。

OpenAI 是眾多重新構想網頁瀏覽器的AI公司之一。近期，Perplexity推出了名為Comet的AI瀏覽器，設計上如同數位助理，可協助用戶自動完成任務。Opera以及The Browser Company也正在將更多AI功能整合進自家瀏覽器。

Google上月已將它的Gemini AI模型整合進Chrome瀏覽器。Gemini亦能夠執行多項任務，諸如解釋正在瀏覽的網頁內容、跨多個分頁總結資訊等，甚至可以重新開啟先前關閉的網頁。

美國銀行（BofA）分析師波斯特在Atlas亮相前的周一（20日）發出報告指出，OpenAI開發的ChatGPT已經累積龐大的全球用戶基礎，新推出的產品無疑地可能對Google和其他大型科技公司「構成更大的競爭壓力」。

ChatGPT現在全球每周活躍用戶達8億人。

上個月美國聯邦法官判決Google不必出售Chrome瀏覽器，當時就提及包括ChatGPT在內的機器人與AI科技，對Chrome產生的競爭。根據StatCounter的數據，9月全球瀏覽器市場，仍是Chrome稱霸，市占高達71.9%。不過分析師認為，OpenAI的新瀏覽器會在廣告收入方面帶來全新的競爭。

D.A. Davidson分析師盧瑞亞就說：「將聊天機器人整合進瀏覽器，是OpenAI開始銷售廣告的前導。目前OpenAI還沒開始賣廣告，一旦開始，有可能搶走明顯的Google搜尋廣告市占。」