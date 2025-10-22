蘋果折疊iPad開發卡關 貌似華為產品的18吋新機恐延至2029年亮相

蘋果公司（Apple）正開發可折疊的大螢幕來重新定義iPad，但開發過程遇到瓶頸，可能延後原訂的上市時程。

彭博引述知情人士報導，這款售價預估約3,000美元的新裝置，蘋果已研發多年，原本計劃在2028年推出，但因重量、功能及顯示技術的工程挑戰，上市時程可能延至2029年甚至更晚。

據報導，蘋果正和三星顯示器（Samsung Display）合作開發18吋螢幕，此面板可大幅減少折疊裝置常見的摺痕，這項技術也將應用於蘋果即將推出的可折疊iPhone。

這項iPad計畫是蘋果擴展創新產品布局的一環。蘋果日前剛發表多年來首度改款的iPhone──售價999美元的超薄款iPhone Air，並同步研發智慧眼鏡和桌上型機器人等新產品。

與可折疊iPhone不同的是，這款代號為J312的新平板原型機未裝配外螢幕。裝置闔上時外觀類似Mac筆電，兩側皆為鋁製外殼，打開後展開尺寸相當於13吋筆電。

開發18吋可折疊螢幕的技術特別複雜且成本高昂，使得產品預估售價約為13吋iPad Pro的三倍。折疊平板也將採用OLED面板，可呈現更鮮明的影像並讓螢幕更薄。

工程團隊同時也擔心目前折疊iPad原型機的重量問題。現行iPad Pro依尺寸不同，重量約1至1.3磅，而折疊機測試版本約重3.5磅，幾乎和MacBook Pro相當。

參與計畫的人士透露，這款裝置和華為技術今年5月推出的18吋可折疊平板MateBook Fold相似。華為的產品重量比蘋果目前的原型機輕約一磅，售價約3,400美元，但僅在中國大陸市場販售。

蘋果上周推出搭載M5晶片的新款iPad Pro。知情人士透露，蘋果明年初還將發布新版iPad Air和入門機種，但僅屬小幅更新。iPad Air將升級為M4處理器，入門款則改用A18晶片。

蘋果寄望可折疊iPad能成為矚目新作。若開發成功，將彰顯蘋果有能力在漸漸熱絡的折疊裝置市場和對手競爭。三星電子、Google母公司Alphabet、聯想旗下的Motorola以及華為等競爭者已證明，部分消費者願意買單價格更高的大螢幕且攜帶方便的折疊裝置。

不過，考量這款平板面臨的技術挑戰，況且又和華為產品如此神似，有的參與計畫者不確定這款產品最終能否問世。蘋果過去常耗費數年開發大型計畫，但若認為缺乏商業潛力或不值得投入資源，也不排除中途喊停。