華納探索頻道尋求出售 國際媒體市場將大洗牌

中央社／ 紐約21日專電

擁有多個主要媒體的美國華納兄弟探索集團今天發出聲明，有意出售旗下所有或部分頻道串流業務。全球媒體因串流成為消費模式，有線電視轉型不成收視持續低迷，Netflix、亞馬遜（Amazon）與蘋果（Apple）等預料將成新主流。

華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）今天發出聲明，有意出售旗下所有或部分媒體頻道。華納兄弟探索旗下擁有HBO有線及串流平台、有線電視新聞網（CNN）、華納娛樂、電影與探索家族等，預料將改寫全球娛樂、串流與新聞業版圖。

集團執行長札斯拉夫（David Zaslav）聲明指出，集團旗下業務及頻道獨特價值吸引市場業者青睞持續增加中。已收到多個有興趣買家，將依不同策略選項，全面檢視並確認所有資產的價值。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法，派拉蒙集團（Paramount）近期已兩度報價，但華納本週已婉拒。多家業者也對旗下製片廠與串流業務表達興趣。

42歲的大衛．艾里森（David Ellison）原是SkydanceMedia執行長，今年8月完成派拉蒙併購業務，成立Paramount Skydance集團並擔任執行長，之後兩度併購華納集團未成。

大衛．艾里森的父親是軟體巨擘甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison），賴瑞．艾里森的現任妻子為相差47歲、中國裔的凱倫．朱（KerenZhu），兩人近期在公開場合露面引起各界好奇。市場傳言81歲的賴瑞．艾里森有意重整美國媒體。

華納兄弟探索集團原計畫明年初將業務分拆為二，一為HBO與華納電影、電視等影像製作與串流平台，另一為CNN、TNT與探索等有線頻道。集團主席小皮亞查（Samuel Di Piazza Jr.）仍認為分拆對集團與股東較有利，不過派拉蒙提出併購導致計畫可能無法實現。

華爾街日報報導，國家廣播環球集團（NBCUniversal）母公司康卡斯特（Comcast）也有意加入併購，串流平台Netflix也適合投入競爭。

串流成為影音產品平台後，美國媒體今年正式進入整併階段。因收視率低迷，知名無線電視夜間節目陸續叫停，有線電視與新聞頻道同樣收視不佳，觀眾數難與知名Youtube頻道與意見領袖等低成本製作節目競爭。

上世紀末引領有線電視新聞圈的CNN，主要股東近年已多次轉手，有線市場低迷下，希望重整品牌進入數位串流市場，但收視率與收費串流都未見績效。

