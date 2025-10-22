類比晶片龍頭示警！德儀財測失色 關稅使客戶減緩下單 盤後重挫8%

全球最大類比晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）本季營收與獲利財測低於預期，引發外界擔心由於半導體產業面臨關稅規定不明朗，類比晶片市場的復甦之路遭逢變數。

財測失利的消息拖累德儀股價在周二（21日）盤後重挫超過8%，報每股166.10美元；截至周二收盤，今年來股價累計下跌約3%，因投資人對加徵關稅與貿易談判對公司業務的影響仍保持審慎看法。

德儀周二表示，預期第4季營收達42.2億至45.8億美元，低於分析師平均預估的45億美元；預期每股盈餘約1.26美元，也低於市場預期的1.39美元。

最新展望顯示，客戶在面對貿易緊張與脆弱經濟的環境，已減緩下訂單速度。德儀先前在經歷兩年低迷後，原本迎接需求反彈，如今這波復甦卻顯得不再篤定。

德儀執行長伊蘭（Haviv Ilan） 在分析師會議上表示：「整體半導體市場的復甦仍在持續，不過速度比先前回升步調更慢，這很可能與總體經濟狀況和普遍不確定性有關。」

他指出，尤其是工業客戶在工廠擴張計畫上採取「觀望」態度，因各國政府正在考慮加徵關稅及其他政策措施。

美國總統川普8月表示，將對半導體進口品課徵約100%關稅，但承諾豁免那些在美國製造或承諾在美設廠的企業。不過，這並非正式關稅公告，仍有許多細節未明，仍不確定企業所受影響。

回顧第3季，德儀營收成長14%至47.4億美元，每股盈餘1.48美元，優於分析師預估的46.5億美元營收、每股盈餘1.49美元。

三個月前，德儀曾因提出疲弱財測而寫下17年來最大單日跌幅。當時該公司表示，一些中國客戶可能為了防範關稅導致的成本上升而提前囤貨。德儀約有20%銷售額來自中國，但在當地的本土競爭同業日益壯大。

伊蘭在會議中表示，第3季中國市場已回歸正常模式，沒有出現先前那種「提前拉貨」的情況。

德儀是全球最大類比晶片供應商，擁有業界最廣泛的產品線與客戶群，因此財報被視為觀察整體經濟需求的重要指標。

德儀近年來大舉投資新廠，在全球貿易壁壘日增的環境下提升韌性。公司在美國境外共有四座工廠，包括有一座位於中國，同時也在達拉斯總部附近與猶他州興建新廠。

財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）受訪時表示，德儀今年在廠房與設備上的支出約50億美元，明年可能降至 20億至30億美元。他說，公司尚未最終敲定計畫，將依市場需求而定。

高層指出，公司目前庫存已達理想水準，現正放慢生產腳步，以避免庫存過多。這將在短期內拖累獲利表現。