台積電ADR跌1.1% 較台北交易溢價22%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（21日）下跌1.1%，收在294.51美元，較台北交易溢價22%。

美國股市道瓊工業指數周二在企業財報的激勵下，一度站上47,000點大關，締造三年來多頭走勢的最新里程碑。不過，整體買盤顯現疲態。

道瓊工業指數終場漲幅收斂，上漲218.16點，漲幅0.5%，報46,924.74點，仍寫下歷史新高；標普500指數微漲0.22點，報6,735.35點；那斯達克綜合指數下跌36.88點，跌幅0.2%，報22,953.67點。

費城半導體指數跌0.7%，超微（AMD）跌1.1%，輝達（NVIDIA）跌0.8%。

台灣加權股價指數周二上漲63.78點，收在27,752.41點。台積電（2330）平盤收在1,480.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 194.39 -2.39 195.00 -0.31

中華電 CHT 132.88 -1.10 133.00 -0.09

台積電 TSM 1,805.99 、1.07 1,480.00 22.03

聯電 UMC 45.68 -0.93 45.45 0.52

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

