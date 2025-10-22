道瓊受財報激勵一度攻上47,000點大關 多頭續強但買盤轉疲

美國股市道瓊工業指數周二在企業財報的激勵下，一度站上47,000點大關，締造三年來多頭走勢的最新里程碑。不過，整體買盤顯現疲態。

道瓊工業指數終場漲幅收斂，上漲218.16點，漲幅0.5%，報46,924.74點，仍寫下歷史新高；標普500指數微漲0.22點，報6,735.35點；那斯達克綜合指數下跌36.88點，跌幅0.2%，報22,953.67點。

費城半導體指數跌0.7%，台積電ADR和超微（AMD）各跌1.1%，輝達（NVIDIA）跌0.8%。

目前為止，美國企業財報表現不負眾望。周二盤前，可口可樂(Coca-Cola)、3M和通用汽車(General Motors)均公布了優於預期的業績。3M股價大漲7.7%，至四年高點，率道瓊工業指數上漲。在執行長上修業績展望並宣稱SUV供不應求後，通用汽車股價飆漲15%，達到自2010年接受紓困後IPO以來的最高價位。福特汽車也上漲4.8%。

軍工業者洛克希德馬丁 、諾斯洛普格拉曼和 RTX 也都上修業績展望，受益於武器的強勁需求。

美國公債殖利率下滑，美國公債10年期公債殖利率收於3.962%，是2024年10月以來的最低價位。金價暴跌5.7%，創下2013年以來最大單日跌幅。白銀價格下跌7.2%。

資產管理公司Global X的投資策略主管Scott Helfstein說：「這是一個由強勁基本面帶動的市場。」他說：「獲利成長在很大程度上推動了股票價值。」

Piper Sandler的Craig Johnson表示，「我們的短期技術面展望是，股市將在未來幾周內盤整/回落」，「我們認為回落是健康且必要的」。

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）表示正在探索出售其部分或全部媒體資產的可能性，這些資產包括一家電影製片廠、HBO Max和有線電視新聞網(CNN)。受此消息影響，華納兄弟大漲11%，這筆交易可能會重塑娛樂業。

Alphabet下跌2.4%，OpenAI發布首款人工智慧（AI）帶動的瀏覽器，這家ChatGPT開發商將在新戰線上Alphabet旗下Google展開競爭。

Netflix盤後大跌 5.8%，此前這家媒體平台未能達到獲利目標。