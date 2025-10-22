快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

巴西稅務爭議影響 Netflix Q3財報不如預期

中央社／ 洛杉磯21日綜合外電報導

影音串流平台Netflix在最新財報中指出，第3季獲利未達華爾街預期，主因是與巴西稅務機關爭議導致一筆意外開支。

不過，公司對第4季展望持正面態度，預測Q4營收將略高於市場預期。

路透社報導，Netflix今天公布，7月至9月淨收入為25億美元，每股盈餘（EPS）為5.87美元；根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，隨著「Kpop獵魔女團」（K-Pop Demon Hunters）爆紅，成為Netflix史上觀看次數最多的原創電影，分析師原本預期Q3淨收入達30億美元，每股盈餘6.97美元。

儘管如此，Netflix Q3營收保持在115億美元，符合預期。

Netflix正面臨來自YouTube、亞馬遜PrimeVideo、Disney+等競爭對手挑戰，如今正尋求從廣告與電玩遊戲等新領域尋找成長動能。Netflix全球用戶數已突破3億人。

Netflix表示，Q3營業利益率為28%，若排除約6.19億美元的巴西稅務開支，營業利益率將超過31.5%。

Netflix在致股東的季度信中表示：「我們預期這項問題不會對未來業績造成重大影響。」

展望Q4，Netflix預測營收可達119.6億美元，略高於市場預期的119億美元，每股盈餘預測為5.45美元，略超過分析師預期。

Netflix將於今年11月和12月推出熱門夯劇「怪奇物語」（Stranger Things）最終季，並將在耶誕節當天直播兩場職業美式足球聯盟（NFL）賽事。

Netflix在股東信中表示：「我們正以良好勢頭結束今年，並對Q4節目陣容感到興奮。」

今年稍早，Netflix停止公布訂閱用戶數，並鼓勵投資者將焦點放在營收與獲利上。

分析師與投資人指出，儘管進軍電玩遊戲和廣告市場尚未帶來顯著收益，但這兩項業務未來發展潛力依然可期。

法新社報導，Q3財報出爐後，Netflix股價在盤後交易下跌逾5%，至每股1180美元。

分析師 廣告

延伸閱讀

舒淇、李心潔為女兒反目 傅孟柏復仇施暴遭反嗆「沒資格」

姚淳耀拍戲討債 不忍曾敬驊遭毆慘狀要他「閃遠點」！

《回魂計》媽媽們的復仇 上線48小時狂飆第一

巴西外交官墜樓 上司馮光中涉虛偽決標宿舍修繕 2人起訴

相關新聞

日股創高 日圓空頭警戒…匯價一度貶至152.05

高市早苗順利成為日本歷來首位女首相後，日股21日再創新高，逼近50,000點大關。她已任命曾任地方創生擔當大臣和財務省官...

類比晶片龍頭示警！德儀財測失色 關稅使客戶減緩下單 盤後重挫8%

全球最大類比晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）本季營收與獲利財測低於預期，引發外界擔心由於半導體產...

台積電ADR跌1.1% 較台北交易溢價22%

台積電ADR周二（21日）下跌1.1%，收在294.51美元，較台北交易溢價22%。

道瓊受財報激勵一度攻上47,000點大關 多頭續強但買盤轉疲

美國股市道瓊工業指數周二在企業財報的激勵下，一度站上47,000點大關，締造三年來多頭走勢的最新里程碑。不過，整體買盤顯...

美國伸援 阿根廷匯價續貶

美國財長貝森特21日表示，美國政府已與阿根廷央行達成「經濟穩定」協議，帶動阿根廷的美元計價債券攀高，先前貶破新低的阿根廷...

通用Q3獲利、銷量優於預期 上修全年展望

通用汽車（GM）第3季獲利和銷量遠超越市場預期，同時還上修全年展望，並略微下調了關稅的預期影響，顯然頂住有關經濟放緩和電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。