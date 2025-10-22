巴西稅務爭議影響 Netflix Q3財報不如預期
影音串流平台Netflix在最新財報中指出，第3季獲利未達華爾街預期，主因是與巴西稅務機關爭議導致一筆意外開支。
不過，公司對第4季展望持正面態度，預測Q4營收將略高於市場預期。
路透社報導，Netflix今天公布，7月至9月淨收入為25億美元，每股盈餘（EPS）為5.87美元；根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，隨著「Kpop獵魔女團」（K-Pop Demon Hunters）爆紅，成為Netflix史上觀看次數最多的原創電影，分析師原本預期Q3淨收入達30億美元，每股盈餘6.97美元。
儘管如此，Netflix Q3營收保持在115億美元，符合預期。
Netflix正面臨來自YouTube、亞馬遜PrimeVideo、Disney+等競爭對手挑戰，如今正尋求從廣告與電玩遊戲等新領域尋找成長動能。Netflix全球用戶數已突破3億人。
Netflix表示，Q3營業利益率為28%，若排除約6.19億美元的巴西稅務開支，營業利益率將超過31.5%。
Netflix在致股東的季度信中表示：「我們預期這項問題不會對未來業績造成重大影響。」
展望Q4，Netflix預測營收可達119.6億美元，略高於市場預期的119億美元，每股盈餘預測為5.45美元，略超過分析師預期。
Netflix將於今年11月和12月推出熱門夯劇「怪奇物語」（Stranger Things）最終季，並將在耶誕節當天直播兩場職業美式足球聯盟（NFL）賽事。
Netflix在股東信中表示：「我們正以良好勢頭結束今年，並對Q4節目陣容感到興奮。」
今年稍早，Netflix停止公布訂閱用戶數，並鼓勵投資者將焦點放在營收與獲利上。
分析師與投資人指出，儘管進軍電玩遊戲和廣告市場尚未帶來顯著收益，但這兩項業務未來發展潛力依然可期。
法新社報導，Q3財報出爐後，Netflix股價在盤後交易下跌逾5%，至每股1180美元。
