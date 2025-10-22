快訊

市場消化企業財報和美中緊張緩解 美股收盤走勢不一

中央社／ 紐約21日綜合外電報導

市場消化強勁的企業財報之際，有跡象顯示美國與中國的貿易緊張持續緩解，美股4大指數今天收盤走勢不一。同時，受投資人獲利了結賣壓影響，黃金和白銀價格齊跌。

道瓊工業指數上揚218.16點或0.47%，收報46924.74點。

標普500指數微幅上升0.22點或0.00%，收在6735.35點。

那斯達克指數下挫36.88點或0.16%，收22953.67點。

費城半導體指數滑落45.76點或0.66%，收6839.27點。

指數 半導體 黃金

