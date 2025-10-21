該接還是該跑？ 金價暴跌逾6% 12年最大跌幅

黃金、白銀等貴金屬價格21日同步重挫，且愈跌愈深；黃金現貨價一度暴跌6.3%至每英兩4,082.03美元，跌幅寫2013年4月中旬以來最深。美元走強，加上投資人獲利了結，且美國政府持續關閉，導致交易商無法掌握關鍵數據，都是原因。

DXY美元指數在美股21日午盤左右維持在0.3%-0.4%的漲幅，是連續第三天上揚，現貨金價一度下跌6.3%，前一天盤中才一度再創每英兩4,381.52美元的史上盤中新高。截至20日收盤，金價今年來大漲約65%，周線連九紅。

現貨白銀價格21日盤中最深跌幅更達到8.7%，是2021年2月以來最大跌幅，報每英兩47.89美元，直接摜破50美元大關。

白金和鈀金現貨盤中跌幅均一度超過7%。

近幾個月來，金價的強勁漲勢已超出包括相對強弱指數等的技術指標，顯示漲幅可能過大。美元走強也導致貴金屬對多數買家來說較昂貴。

盛寶銀行大宗商品策略師漢森表示，在過去幾個交易日中，交易員愈來愈提高警覺，因為市場對回檔以及盤整的擔憂加劇，不過「市場真正的實力往往在回檔中顯現，這次應該也不例外，潛在的買盤可能會限制任何跌勢」。

由於美國政府持續關門，大宗商品交易員失去了他們最寶貴的工具之一，也就是商品期貨交易委員會（CFTC）每周發布的商品部位報告，該報告會顯示避險基金和其他基金經理在黃金和白銀等大宗商品的持股。少了這些數據，投機者更有可能以某種方式建立異常大的部位。

漢森還指出，中美緊張局勢的緩和，加上印度季節性購買熱潮消退，也給貴金屬帶來壓力。