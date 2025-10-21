快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

該接還是該跑？ 金價暴跌逾6% 12年最大跌幅

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
黃金現貨價21日一度暴跌6.3%，跌幅寫2013年4月中旬以來最深。 歐新社
黃金現貨價21日一度暴跌6.3%，跌幅寫2013年4月中旬以來最深。 歐新社

黃金、白銀等貴金屬價格21日同步重挫，且愈跌愈深；黃金現貨價一度暴跌6.3%至每英兩4,082.03美元，跌幅寫2013年4月中旬以來最深。美元走強，加上投資人獲利了結，且美國政府持續關閉，導致交易商無法掌握關鍵數據，都是原因。

DXY美元指數在美股21日午盤左右維持在0.3%-0.4%的漲幅，是連續第三天上揚，現貨金價一度下跌6.3%，前一天盤中才一度再創每英兩4,381.52美元的史上盤中新高。截至20日收盤，金價今年來大漲約65%，周線連九紅。

現貨白銀價格21日盤中最深跌幅更達到8.7%，是2021年2月以來最大跌幅，報每英兩47.89美元，直接摜破50美元大關。

白金和鈀金現貨盤中跌幅均一度超過7%。

近幾個月來，金價的強勁漲勢已超出包括相對強弱指數等的技術指標，顯示漲幅可能過大。美元走強也導致貴金屬對多數買家來說較昂貴。

盛寶銀行大宗商品策略師漢森表示，在過去幾個交易日中，交易員愈來愈提高警覺，因為市場對回檔以及盤整的擔憂加劇，不過「市場真正的實力往往在回檔中顯現，這次應該也不例外，潛在的買盤可能會限制任何跌勢」。

由於美國政府持續關門，大宗商品交易員失去了他們最寶貴的工具之一，也就是商品期貨交易委員會（CFTC）每周發布的商品部位報告，該報告會顯示避險基金和其他基金經理在黃金和白銀等大宗商品的持股。少了這些數據，投機者更有可能以某種方式建立異常大的部位。

漢森還指出，中美緊張局勢的緩和，加上印度季節性購買熱潮消退，也給貴金屬帶來壓力。

金價 黃金 回檔

延伸閱讀

金銀同跌 美元漲加上投資人獲利了結

央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

黃金搶買潮湧向新興國家 深怕錯過這波行情

把黃金變存摺！華南銀推雙幣別黃金帳戶　再抽iPhone手機

相關新聞

首位女日相延攬首位女財相 日本學界金融圈反應一次看

日本自民黨總裁高市早苗今天在國會首相指名選舉中贏得眾議院多數，成為日本首位女性首相，股市上演「高市行情」，帶動日經指數創...

美股早盤／變動不大 投資人消化財報暫作觀望

美股21日早盤在平盤附近狹幅震盪，投資人消化多家企業財報，在前一個交易日的漲勢過後，暫作觀望。

日經225指數再創新高 迎來新投資周期叩關5萬點

日經225指數21日攻高到49,945點再創新高，自民黨總裁高市早苗成為日本首位女首相的可能性大增，市場再掀「高市行情」...

中斷4年後 印尼重啟跨境碳權交易拚外資

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）簽署一項新的總統令，讓印尼在中止4年後重啟國際碳排交易

降低對中國稀土依賴 美澳簽85億關鍵礦產協議

中國對稀土礦產出口加強管制之際，川普總統與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)20日在白宮簽署價值85億...

網站、應用程式停擺…全球近年重大當機事件一次看

亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」20日發生大規模當機，全球多個主要網站與應用程式受影響，這是自去年CrowdStri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。