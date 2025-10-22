降低對中國稀土依賴 美國澳洲簽礦物協議

中國加強稀土礦產出口管制之際，美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯廿日在白宮簽署關鍵礦物協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應；川普同時表態支持澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）協議，強調強化印太安全的重要性。

美國希望澳洲的豐富資源，能夠減輕美國對中國稀土的依賴。川普表示，與澳洲洽談稀土協議已進行四、五個月。他說：「從現在起的一年後，我們會有非常多關鍵礦物與稀土，多到都不知道要怎麼辦。」

艾班尼斯說，這項協議讓美澳關係進入新境界。

路透報導，根據協議，美澳將在接下來六個月各自挹注十億美元，用於礦產開採與加工，並針對關鍵礦產制定最低價格保障。白宮聲明說，這些投資將鎖定總價值約五三○億美元的關鍵礦產儲藏，但未具體說明涉及哪些礦種或地點。

另外，美國國防部計畫在澳洲西部投資興建一座鎵精煉廠，預計每年可開採一百噸鎵。

本月稍早，北京宣布外國企業即使出口僅含微量中國生產或利用中國技術製造稀土物質的磁鐵，也都必須向中國政府提出申請。川普政府表示，中國如此一來等於控制科技供應鏈，對全球經濟掌握龐大影響力。

白宮國家經濟會議主席哈塞特廿日在川普與艾班尼斯會面之前對媒體說，澳洲真的將發揮力量，讓全球經濟得以降低風險，「減少暴露於我們目前看到的中國稀土勒索」。哈塞特說，澳洲擁有全世界最佳礦產經濟，有優良的精煉廠及豐富稀土資源。

美聯社分析，如果美國公司可以取得澳洲礦場正在生產的稀土，這項協議將對美國稀土供應帶來立即影響，然而，若要在中國之外開發足夠稀土，減少中國在稀土的稱霸地位，恐怕要耗時數年甚至數十年。

川普廿日也表示，ＡＵＫＵＳ協議的審查「正全速推進」，顯示他歷經數月的不確定後，明確轉向支持該計畫。

分析人士指出，這項潛艦合作將使美國在台海爆發戰爭時，於印太地區擁有更多防衛選項；同時也有助於加強澳洲與白宮之間的關係。