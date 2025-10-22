快訊

日股創高 日圓空頭警戒…匯價一度貶至152.05

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
高市早苗已任命曾任地方創生擔當大臣和財務省官員的眾議員片山皋月，成為日本首位女性財務大臣，負責尋找刺激措施財源，預料將助長「高市行情」，但也引發日圓空頭警戒。聯合報系資料照

高市早苗順利成為日本歷來首位女首相後，日股21日再創新高，逼近50,000點大關。她已任命曾任地方創生擔當大臣和財務省官員的眾議員片山皋月，成為日本首位女性財務大臣，負責尋找刺激措施財源，預料將助長「高市行情」，但也引發日圓空頭警戒。

隨著高市當選為首相的情勢明朗，再度強化當局即將推出刺激措施的預期，日經225指數21日一度大漲760.45點（漲幅1.5%）至49,945.95點，刷新歷史紀錄，在高市正式當選後，部分投資人獲利了結，終場漲幅縮小至0.3%，收49,316.06點，仍再度締造史上最高收盤價。

在高市當選為首相後，日圓兌美元一度貶值0.9%至152.05日圓兌1美元。野村證券、瑞穗證券及大和證券等日本券商都已提高日經225指數的目標預測，瑞穗預期該指數今年底前將上漲至51,000點。

預料將受惠於高市政府測的類股，包括資安、國防、太空探索及核能。摩根大通日本證券公司短期偏好內需類股，因為日圓貶值，計劃明年轉向消費類股。

高市也任命曾任地方創生擔當大臣和財務省官員的眾議員片山皋月，擔任首位女性財相。66歲的片山皋月曾在財務省任職近20年，擔任多個關鍵職位的首位女性主管，並曾在前首相安倍晉三任內，擔任地方創生大臣。未來她將負責執行高市提振經濟的政策，並幫助尋找刺激經濟措施的財源。

但她也曾暗示傾向扭轉弱勢日圓。她3月接受路透訪問時，透露她認為日本的經濟基本面暗示日圓的實質價值應該接近120-130日圓兌1美元。她當時也說，川普政府不樂見日圓兌美元過度疲軟。

日圓 日本

