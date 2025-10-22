日股創高 日圓空頭警戒…匯價一度貶至152.05

高市早苗順利成為日本歷來首位女首相後，日股21日再創新高，逼近50,000點大關。她已任命曾任地方創生擔當大臣和財務省官員的眾議員片山皋月，成為日本首位女性財務大臣，負責尋找刺激措施財源，預料將助長「高市行情」，但也引發日圓空頭警戒。

隨著高市當選為首相的情勢明朗，再度強化當局即將推出刺激措施的預期，日經225指數21日一度大漲760.45點（漲幅1.5%）至49,945.95點，刷新歷史紀錄，在高市正式當選後，部分投資人獲利了結，終場漲幅縮小至0.3%，收49,316.06點，仍再度締造史上最高收盤價。

在高市當選為首相後，日圓兌美元一度貶值0.9%至152.05日圓兌1美元。野村證券、瑞穗證券及大和證券等日本券商都已提高日經225指數的目標預測，瑞穗預期該指數今年底前將上漲至51,000點。

預料將受惠於高市政府測的類股，包括資安、國防、太空探索及核能。摩根大通日本證券公司短期偏好內需類股，因為日圓貶值，計劃明年轉向消費類股。

高市也任命曾任地方創生擔當大臣和財務省官員的眾議員片山皋月，擔任首位女性財相。66歲的片山皋月曾在財務省任職近20年，擔任多個關鍵職位的首位女性主管，並曾在前首相安倍晉三任內，擔任地方創生大臣。未來她將負責執行高市提振經濟的政策，並幫助尋找刺激經濟措施的財源。

但她也曾暗示傾向扭轉弱勢日圓。她3月接受路透訪問時，透露她認為日本的經濟基本面暗示日圓的實質價值應該接近120-130日圓兌1美元。她當時也說，川普政府不樂見日圓兌美元過度疲軟。