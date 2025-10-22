通用Q3獲利、銷量優於預期 上修全年展望

通用汽車（GM）第3季獲利和銷量遠超越市場預期，同時還上修全年展望，並略微下調了關稅的預期影響，顯然頂住有關經濟放緩和電動車市低迷等種種逆風。通用21日早盤在紐約股市勁揚10%，創五年來最大漲幅，且升抵2022年1月以來最高水準。

通用21日公布，上季淨利13.3億美元，每股盈餘（EPS）1.35美元，相較之下去年同期淨利41.2億美元，EPS 2.68美元。調整後每股盈餘2.80美元，遠優於LSEG分析師平均預期的2.31美元。本月稍早通用還曾因電動車業務提列了15.9億美元費用，因為在聯邦政府補貼到期後，美國民眾對電動車的需求銳減。

上季營收下滑0.3%至485.9億美元，但仍遠高於市場預估的450.4億美元。

此外，通用汽車還將全年獲利預測從之前的每股8.22至9.97美元，修正為每股8.30至9.05美元，但調整後獲利預測則從之前的每股8.25-10美元大幅提高至每股9.75-10.50美元。

調整後的核心獲利將在120億-130億美元之間，而此前預計為100億-125億美元。通用並表示，關稅對其獲利的衝擊將低於預期，將最新影響從之前的40億-50億美元，下調到35億-45億美元之間。

通用執行長巴拉在給股東的信函中表示，「想要謝謝總統和團隊上周對關稅政策的更新」，「MSRP抵免計畫將有助於在未來五年內使美國生產的汽車更具競爭力」。

川普政府上周延長進口零件的部分關稅抵免，減免比率為美國生產的汽車零件製造商建議零售價（MSRP）的3.75%。