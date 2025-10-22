美國伸援 阿根廷匯價續貶
美國財長貝森特21日表示，美國政府已與阿根廷央行達成「經濟穩定」協議，帶動阿根廷的美元計價債券攀高，先前貶破新低的阿根廷披索，21日開平走低。
貝森特在X平台發布這個訊息的前一天，阿根廷央行才證實與美國簽署200億美元的換匯協議，但20日披索仍重貶近1%，收在1美元兌1,477披索，貶破美國出手干預前的價位。
貝森特說，經濟穩定協議並非紓困，而是有如橋梁，能讓阿根廷走向更美好的經濟未來。他的宣布形同在阿根廷期中選舉前夕，替該國總統米雷伊的經濟政策投下信任票。阿根廷2035年到期的美元債，21日應聲大漲近0.5美分。
儘管美國財政部9日以來已三度買進估計規模約4億美元的披索，兩國還宣布簽署200億美元的貨幣交換協議，披索先前仍然走貶。川普政府規劃對阿根廷整體規模達400億美元的支援措施，除貨幣交換額度外，還有銀行團主導的200億美元融資計畫。
米雷伊總統領導親商的政府，至今仍難以平息上月地方選舉失利後引發的市場動盪。阿根廷投資人擔心米雷伊在本月26日的期中選舉表現欠佳，大買美元避險，導致披索走貶。
