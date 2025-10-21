韓熱門傳訊軟體Kakao創辦人操縱股價案 一審獲判無罪

快訊

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

韓國最熱門傳訊軟體Kakao創辦人金範洙（Kim Beom-su）被控涉入操縱SM娛樂公司（SM Entertainment）股價一案，今天獲首爾地方法院判決無罪。

路透社報導，金範洙被控為阻撓競爭對手公司Hybe買下SM娛樂，而在2023年涉入操縱股價。他於去年7月被捕，10月獲准交保；檢方今年8月將他起訴，並求刑15年及罰款5億韓元（約新台幣1071億元）。

金範洙2010年推出傳訊應用程式（app）KakaoTalk大受歡迎後，一步步打造出由多家公司組成的大集團，市值高達94兆韓元（約新台幣2兆元），他因此在韓國數位產業界一舉成名。

Kakao如今有近5000萬用戶，跨足的業務種類繁多，從遊戲、購物、銀行到叫車等。

金範洙今天感謝法院判決，並表示：「我希望這能讓Kakao有機會走出操縱股價與市場（相關指控）的陰影。」

韓國教保證券（Kyobo Securities）分析師金東佑（Kim Dong-woo，譯音）指出，儘管本案很可能上訴到最高法院，但金範洙所有罪名今天都獲判無罪，某種程度上意味他的法律風險降低。

