美股早盤／變動不大 投資人消化財報暫作觀望

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股21日早盤變動不大，投資人消化多家企業財報，暫作觀望。路透
美股21日早盤在平盤附近狹幅震盪，投資人消化多家企業財報，在前一個交易日的漲勢過後，暫作觀望。

道瓊工業指數小漲47點，或0.1%；標普500指數跌0.1%，那斯達克綜合指數挫0.3%。費城半導體指數跌0.3%；台積電ADR跌0.25%，輝達跌0.3%。

其他個股方面，華納兄弟探索公司表示，已擴大對業務的策略性評估，並開放出售的可能性，激勵股價早盤漲逾10%。通用汽車（GM）上季財報優於預期，並上調全年財測，股價早盤勁揚8.5%。

根據FactSet，目前已公布財報的標普500指數企業中，逾四分之三表現優於預期。隨著AI題材持續發燒，科技大廠預料將貢獻多數獲利。FactSet資料顯示，「科技七雄」上季獲利年增幅估達14.9%，優於標普500指數其他493家公司的6.7%。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，「若科技七雄能滿足獲利預期…市場可能再迎來一波漲勢。上周五和本周一的走勢，可能反映投資人在下周關鍵財報發布前，開始押注大型科技股」，並說，「考量到高漲的預期與估值，這些企業的財報可能影響整體市場走向，直至年底」。

