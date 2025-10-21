首位女日相延攬首位女財相 日本學界金融圈反應一次看

日本自民黨總裁高市早苗今天在國會首相指名選舉中贏得眾議院多數，成為日本首位女性首相，股市上演「高市行情」，帶動日經指數創下新高。

財政鴿派的高市誓言縮小政壇高層性別差距，在日本物價上漲與經濟成長疲軟之際，延攬片山皋月（Satsuki Katayama）出任財務大臣，成為日本首位女財相。

以下是路透社整理日本學界與金融圈對首位女日相延攬首位女財相的評論與反應。

立命館大學（RITSUMEIKAN UNIVERSITY）福利政策與性別研究教授大塚陽子（Yoko Otsuka）指出：「只有2位女性閣員，一點也不意外」。全球或許期待高市兌現她讓女性占多數的「北歐式內閣」承諾，但那可能只是空談。大塚指出，女性首相或許能稍微提升日本在全球性別差距指數的排名，但實際上幾乎沒有改變。

瑞銀證券日本（UBS SECURITIES JAPAN）經濟學家安達誠道（Masamichi Adachi）則表示，高市面臨的挑戰包括物價上漲、追加預算、外交優先事項，以及根據與維新會的協議削減國會席次。

安達指出，市場關注預算對財政赤字的影響，倘若財政措施過度，恐引發市場拋售日本資產，力度若不足，則可能使帶動日股漲勢的「高市行情」（Takaichitrade）反轉而拖累支持率。

安達表示，外交上，高市下週與美國總統川普會面，恐面臨美方要求增加國防支出，以及對日圓貶值的疑慮。他指出，高市如何在與華府維持良好關係的同時，回應美方的期待，將至關重要。

花旗集團（CITI）東京外匯首席策略師高島修（Osamu Takashima）說，高市自稱是前首相安倍晉三的繼承人，其經濟政策將與「安倍經濟學」（Abenomics）類似，市場因而認為「高市經濟學」（Sanaenomics）是「安倍經濟學2.0」。

但高島指出，日本當前情況與10年前大不同。當時日本面臨通縮壓力與強勢日圓，現在則面臨通膨上升與日圓疲軟，情況完全相反。

他強調，日本的經濟問題在於通膨與貨幣貶值，這兩者都不受民眾歡迎。高市若對日本央行施加政治壓力，導致日圓進一步貶值，通膨上升，她可能會失去民意支持。

福岡金融集團（FUKUOKA FINANCIAL GROUP）首席策略師佐佐木徹（Tohru Sasaki）說：「我認為高市行情將持續。日經指數將繼續上漲，日圓將持續走貶。」

佐佐木說：「片山本人並不支持大規模財政支出，但作為高市內閣的財務大臣，她可能不會強力堅持己見。她也對外匯干預的效果抱持懷疑態度。」

野村綜合研究所（NOMURA RESEARCHINSTITUTE）執行經濟學家木內登英（TakashiKiuchi）指出：「日本維新會主張小而高效的政府，這在某種程度上與倡導積極財政支出與貨幣寬鬆的自民黨總裁高市立場相反。」

木內指出，與維新會的合作可能抑制高市的政策傾向，導致更平衡的經濟方針。高市政府的財政運作可能比前石破政府更積極一些，但不至於過度。維新會也重視日本央行的獨立性，因此政治干預持續寬鬆貨幣政策的可能性較低。

野村證券（NOMURA SECURITIES:）首席總經策略師松澤中（Naka Matsuzawa）指出：「根據她近期發言，高市的通貨再膨脹（reflationary）傾向並不像市場最初預期的那麼強，選擇片山出任財務大臣也印證這一點。」

松澤說：「我認為在投資人意識到高市並不如預期般偏向寬鬆後，股市可能失去動能，日圓甚至會轉而升值。」