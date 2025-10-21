金銀同跌 美元漲+投資人獲利了結

由於美元走強，加上投資人獲利了結，且美國政府持續關閉，導致交易商無法掌握關鍵數據，國際黃金和白銀價格21日同步從高點挫跌。

DXY美元指數目前約漲0.3%，是連續第三天上揚，現貨金價一度下跌2.6%，至每英兩4,245.19美元，前一天盤中才一度再創每英兩4,381.52美元的史上盤中新高。現貨白銀價格21日盤中最深跌幅更達到6.2%，報每英兩49.2031美元，跌破50美元大關。

近幾個月來，金價的強勁漲勢已超出包括相對強弱指數等的技術指標，顯示漲幅可能過大。美元走強也導致貴金屬對多數買家來說較昂貴。

盛寶銀行大宗商品策略師漢森表示，在過去幾個交易日中，交易員愈來愈提高警覺，因為市場對回檔以及盤整的擔憂加劇，不過「市場真正的實力往往在回檔中顯現，這次應該也不例外，潛在的買盤可能會限制任何跌勢」。

由於美國政府持續關門，大宗商品交易員失去了他們最寶貴的工具之一，也就是商品期貨交易委員會（CFTC）每周發布的商品部位報告，該報告會顯示避險基金和其他基金經理在黃金和白銀等大宗商品的持股。少了這些數據，投機者更有可能以某種方式建立異常大的部位。

漢森還指出，中美緊張局勢的緩和，加上印度季節性購買熱潮消退，也給貴金屬帶來壓力。