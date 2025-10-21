印尼雅萬高鐵啟用兩年 面臨債務困境　

中國和印尼合資打造的雅萬高鐵2023年啟用，日前傳出因營運「入不敷出」，虧損嚴重，印尼方正在就債務重組問題與中國談判。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆週一（10月20日）在例行記者會上回應，「評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效益、綜合收益。」

郭嘉昆稱，雅萬高鐵開通兩年來，累積旅客量已超過1171萬人次，且客流量持續穩定成長，促進高鐵沿線經濟發展，並受到印尼各方肯定。

雅萬高鐵全長142公裡，連接印尼首都雅加達和萬隆，不僅是東南亞首條高鐵線路，也是中國「一帶一路」的指標工程之一。該項目斥資73億美元，主要資金是由中國國家開發銀行提供的貸款。

《雅加達環球報》（Jakarta Globe）報導指出，印尼每年必須支付高達2兆印尼盾（約1.2億美元）的利息給中國國家開發銀行，財務壓力沉重。

報導稱，印尼已經與中國政府展開債務重組談判，印尼主權財富基金Danantara執行長魯斯蘭尼（Rosan Roeslani）表示，雅萬高鐵是習近平一帶一路倡議的一部分，因此與北京談判的重要性不言而喻，並承諾將在今年底前作出最終決策，以解決高鐵債務問題。

據悉，Danantara曾評估是否要將部分高鐵設施移交給政府，但印尼財政部長普爾巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）認為該筆債務不應該動用國家預算償還，並指Danantara的每年收益足夠負擔雅萬高鐵須償還的利息。

雅萬高鐵目前由印中高鐵公司（KCIC）營運，其中60％股權由印尼四家國有企業組成的PSBI聯盟持有，其中印尼國鐵（KAI）擁有 58.53% 的股份，因此也是這場債務危機的最大損失承擔者，其餘40％的股權則由中國企業持有。

雅萬高鐵的建造過程問題不斷，但因土地徵用、環境問題糾紛和新冠疫情，致使項目延遲完工，成本也從原定的43億美元增加到實際的73億美元。

部分分析也對該條高速鐵路的商業價值提出質疑。但印尼前總統佐科威（Joko Widodo）多次為該項目背書，稱雅萬高鐵象徵著印尼公共交通的現代化。

