AI熱潮吸走產能！DRAM晶片供應緊俏 帶動價格飆漲

路透報導，產業主管和分析師表示，全球晶片製造商爭相生產人工智慧（AI）晶片，正導致智慧手機、電腦和伺服器內沒那麼亮眼的記憶體晶片供應吃緊，引發一些客戶的恐慌性購買，帶動晶片價格飆升。

AI熱潮正帶來意外的連鎖效應，產業主管指出，傳統DRAM等較為普通的記憶體供應已緊俏到，將讓全球記憶體晶片產業進入一些分析師形容的「超級循環」。

半導體分銷商Fusion世界公司總裁葛納曼（Tobey Gonnerman）指出，「過去的一兩個月內的需求已暴增」，「似乎來得又快又急」。

2022年11月問世的ChatGPT掀起AI熱潮後，記憶體晶片製造商將更多產能分配給高頻寬記憶體（HBM）晶片，同時來自長鑫存儲等中國大陸業者的低階晶片競爭加劇，促使南韓三星電子和SK海力士加快轉向高階晶片。

AI熱潮又碰上傳統資料中心和個人電腦（PC）的換機潮、及手機銷量強於預期，加劇非HBM記憶體晶片的供應緊俏，並推升價格。

TechInsights的數據顯示，DRAM今年9月的每位元現貨價格比去年同期激漲187%，完全扭轉今年1月還年比下跌1%的頹勢。本季DRAM晶片的平均庫存已降至八周水準，分別少於去年同期的十周、和2023年初的31周。

KB證券公司研究主管Jeff Kim預計，若目前的價格漲速持續，明年非HBM記憶體晶片的利潤率將超過HBM。他估三星電子第3季的DRAM營業利益率約40%，HBM為 60%。美光9月已預測，明年HBM和非HBM的利潤率都將維持健全水準。

同時，在美國關稅與中國大陸擴大稀土出口管制之際，DRAM價格飆漲可能加重消費電子產品和伺服器製造商的利潤壓力。

TechInsights則認為，「超級循環」一詞太過頭，記憶體產業只是在經歷通常會持續一到兩年的短缺，預估2027年晶片產業景氣將下行。