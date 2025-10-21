麥肯錫報告：化石燃料2050年後恐仍是能源主流

全球性管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）一份最新報告指出，由於電力需求攀升速度超過再生能源轉型，石油、天然氣與煤在2050年之後仍會是全球能源結構主流。

路透社指出，持續高度仰賴化石燃料，對實現全球淨零排放氣候目標構成重大挑戰。

然而麥肯錫的報告指到2050年，工業與建築領域的用電量預計將增加20%至40%，而北美地區的資料中心被視為推動電力需求激增的最大因素。

麥肯錫預測，到2050年化石燃料將占全球能源消耗的 41%至55%，雖較目前的64%低，但仍高於預測。

美國攸關資料中心的用電需求，預計到2030年每年成長近25%；全球各地資料中心的電力需求則在2022至2030年間平均每年增長約17%，其中以經濟合作暨發展組織（OECD）國家增長最為顯著。

麥肯錫指出，替代燃料若無強制政策推動，到2040年前都不太可能被廣泛採用，不過再生能源仍有機會力拚到2050年時佔全球發電結構逾6成。

麥肯錫報告同時指出，能源供應短缺、關稅政策以及科技創新，也是助長全球持續依賴化石燃料的因素。關稅會讓太陽能板、風電設備等成本上升，碳捕捉技術讓業界認為可以繼續使用化石燃料。